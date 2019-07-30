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Блокада Чорного моря: генерал спрогнозував невдачу Росії

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Росія навряд чи пішла б на повну блокаду Чорного моря через недостатню кількість економічних і військових ресурсів, а також боязнь позбутися міжнародних привілеїв.

Таку заяву зробив в інтерв'ю "Апострофу" екс-заступник голови Генштабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко. За словами військового, Росія не готова до чергового порушення міжнародного права.

"Чаша накопичення порушень із боку Росії на межі. Якщо додасться ще й Чорне море, то буде вже з верхівкоюі потече. Чого найбільше бояться росіяни? Відключення від SWIFT та інших міжнародних платіжних систем; рішучих дій щодо російських нафти і газу; заборони заходу в порти і захоплення російських суден за порушення", – поділився він.

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Чорне море

Чорне море

24 Канал

На думку Романенка, у Росії, ймовірно, немає наміру здійснювати нові провокації, оскільки вона намагається всіма силами повернутися на міжнародний Олімп.

Генерал також заявив, що Кремль навряд чи міг би реалізувати блокаду Чорного моря, з тієї причини, що у нього не вистачить економічної та військової могутності в порівнянні з іншими розвиненими країнами.

Ігор Романенко

Ігор Романенко

Гордон

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія з 24 липня перекрила п'ять районів Чорного моря, які становлять у сумі чверть від загальної площі.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Чорне море
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Сами блокаду придумали, сами решили, что Россию ждет неудача - это перемога, не иначе!
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