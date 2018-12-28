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Блокада Азовського моря: стало відомо, скільки кораблів перекинула Росія

12.2тЧитати матеріал російською

Російська Федерація продовжує мілітаризацію Азовського моря, куди вже стягнула більшу частину свого Чорноморського флоту.

Про це повідомила прес-служба посольства України у Великій Британії, уточнивши, що положення України в цьому регіоні в рази гірше.

"Росія розмістила велику частину свого Чорноморського флоту в Азовському морі. Загальна кількість становить 100, включаючи 40 військових кораблів, у той час як у України є 2 військові кораблі і 2 судна", – уточнили в відомстві.

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Росію закликали припинити мілітаризацію Азовського моря і забезпечити вільний прохід суден через Керченську протоку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України в Чорному морі на виході з Керченської протоки. Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна.

Читайте всі новини по темі "Загострення в Азовському морі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Загострення в Азовському морі
Місце
Україна
Теги
Керченська протокаАзовське море
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rercjd Micha
rercjd Micha
Стоит напомнить, что в феврале 2016 года на сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция "Достроить Ракетный Крейсер Украина", которая в установленные сроки набрала лишь 87 подписей из 25 тысяч необходимых. Корабелы-строители крейсера утверждают, что крейсер "Украина" готов уже сейчас выполнять боевые задания. Корабль такого класса, как "Украина", способен простреливать всю акваторию Чёрного моря даже не отходя от пристани. На борту ракетного крейсера есть взлётная площадка и ангар для вертолёта. Украинские моряки готовились получить судно еще в 2000 году. Был готов экипаж, готовый выйти в море. Но.. Спущенный на воду еще в 1990 году ракетный крейсер "Украина", заложенный для ВМФ СССР под названием "Адмирал флота Советского Союза Лобов" по проекту 1154 с самого момента обретения Украиной независимости стоит у причалов кораблестроительного завода имени 61 Коммунара в Николаеве. В различные годы, до начала 2000-х. готовность боевого корабля, по заверениям чиновников различных уровней, в том числе президента Леонида Кучмы, составляла от 90 до 97%. Несколько раз недостроенный крейсер пытались продать России, о чем неоднократно заявляли посещавшие Николаев делегации на самом высоком уровне. Но Украина не продала "Украину", а Россия - не купила. Хотя именно Россия, имеющая в составе своего ВМФ два однотипных крейсера, в том числе один на Черном море, в свое время могла достроить Украине этот крейсер очень дешево - просто за копейки. Попытки продать корабль в другую страну блокировались Россией, мотивировавшей это наличием на крейсере секретных российских разработок.
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Коробицын Андрей
Коробицын Андрей
rercjd Micha, три кораблика у России!!! Москва, Устинов, Варяг!
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rercjd Micha
rercjd Micha
Россия поставляет оружие в Сирию на корабле Георгий Агафонов, купленном в Украине в 2015 году. Об этом говорится в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). В документе говорится, что корабль продали через монгольскую компанию и сейчас он находится в составе Военно-морского флота РФ под названием Казань-60.
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rercjd Micha
rercjd Micha
2009 год, Соединенные Штаты приобрели в Украине два истребителя Су-27 (русского производства)
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