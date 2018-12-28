Блокада Азовського моря: стало відомо, скільки кораблів перекинула Росія

Російська Федерація продовжує мілітаризацію Азовського моря, куди вже стягнула більшу частину свого Чорноморського флоту.
Про це повідомила прес-служба посольства України у Великій Британії, уточнивши, що положення України в цьому регіоні в рази гірше.
"Росія розмістила велику частину свого Чорноморського флоту в Азовському морі. Загальна кількість становить 100, включаючи 40 військових кораблів, у той час як у України є 2 військові кораблі і 2 судна", – уточнили в відомстві.
Росію закликали припинити мілітаризацію Азовського моря і забезпечити вільний прохід суден через Керченську протоку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України в Чорному морі на виході з Керченської протоки. Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна.
28 листопада Росія заблокувала вхід і вихід суден в українських портах Маріуполя і Бердянська в Азовському морі.
7 грудня стало відомо, що в Керченській протоці застрягли 140 суден.
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповів, що доба простою кожного п'ятого судна оцінюється від 10 до 50 тисяч доларів.
19 грудня стало відомо, що Україна планує здійснити новий прохід через Керченську протоку із залученням міжнародних партнерів.
Також міністр оборони Степан Полторак попередив, що українські кораблі продовжать ходити в цьому регіоні, оскільки мають на це повне право.
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