Блокада Азовського моря: стало відомо, скільки кораблів перекинула Росія

Російська Федерація продовжує мілітаризацію Азовського моря, куди вже стягнула більшу частину свого Чорноморського флоту.

Про це повідомила прес-служба посольства України у Великій Британії, уточнивши, що положення України в цьому регіоні в рази гірше.

"Росія розмістила велику частину свого Чорноморського флоту в Азовському морі. Загальна кількість становить 100, включаючи 40 військових кораблів, у той час як у України є 2 військові кораблі і 2 судна", – уточнили в відомстві.

Росію закликали припинити мілітаризацію Азовського моря і забезпечити вільний прохід суден через Керченську протоку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України в Чорному морі на виході з Керченської протоки. Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна.