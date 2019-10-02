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2 жовтня • оновлено в 11:17
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"Майже мільйон туристів!" Окупанти заявили про наплив українців у Криму

1.6т Читати матеріал російською

Глава так званого комітету з туризму, курортів і спорту в парламенті анексованого Росією Криму Олексій Черняк заявив, що півострів з початку 2019 року нібито відвідав майже мільйон відпочивальників з України.

Про це він сказав у коментарі російському виданню "РИА Новости". За словами окупантів, кримські курорти також затребувані серед українських туристів у період оксамитового сезону й новорічних свят.

"Через пункти пропуску тільки за перші вісім місяців поточного року прибули 900 тисяч туристів з України", – зазначив Черняк.

Окупанти заявили про наплив українців у Криму. Ілюстрація

Окупанти заявили про наплив українців у Криму. Ілюстрація

Він повідомив, що курорти півострова "залишаються традиційним місцем масового туризму українців, для яких Крим став регіоном комфортного, безпечного й доступного відпочинку".

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Водночас російський ресурс не навів будь-яких інших статистичних або порівняльних даних стосовно туристичної ситуації.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Отдыхал в Судаке в июле. Народу полно
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3
0
Юг Руси
Юг Руси
"Глава так называемого комитета по туризму, курортам и спорту ..." - а вот Раксалана с Крымскимбандэровцэм, утверждает обратное. И "доказательная база" у них "авторитетная" )))))))))
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филипп филипыч
филипп филипыч
а почему якобы? официальный человек сообщил. есть другие официальные источники опровергающие его слова? от пограничников например. нет. тогда почему якобы?))
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руденко евгений
руденко евгений
филипп филипыч, пограничники туристов отдельно не считают...а пересекающих границу много по своим делам...жизнь, знаете...
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