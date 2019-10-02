"Майже мільйон туристів!" Окупанти заявили про наплив українців у Криму

Глава так званого комітету з туризму, курортів і спорту в парламенті анексованого Росією Криму Олексій Черняк заявив, що півострів з початку 2019 року нібито відвідав майже мільйон відпочивальників з України.
Про це він сказав у коментарі російському виданню "РИА Новости". За словами окупантів, кримські курорти також затребувані серед українських туристів у період оксамитового сезону й новорічних свят.
"Через пункти пропуску тільки за перші вісім місяців поточного року прибули 900 тисяч туристів з України", – зазначив Черняк.
Окупанти заявили про наплив українців у Криму. Ілюстрація
Він повідомив, що курорти півострова "залишаються традиційним місцем масового туризму українців, для яких Крим став регіоном комфортного, безпечного й доступного відпочинку".
Водночас російський ресурс не навів будь-яких інших статистичних або порівняльних даних стосовно туристичної ситуації.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У липні, в пік сезону, у мережі з'явилися нові кадри фактично порожніх пляжів міста Судака, що на південному сході анексованого Росією Криму.
У серпні на півострові спостерігалася така ж ситуація. На знімки потрапили узбережжя села Поповка й міста Феодосія. Користувачі висміяли "наплив" туристів.
У вересні опублікували нові фото, на яких показані майже порожні пляжі окупованого Криму.
Нічого не змінилося і в розпал "оксамитового сезону", туристи не поспішали відпочивати на півострові.
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