"Майже мільйон туристів!" Окупанти заявили про наплив українців у Криму

Глава так званого комітету з туризму, курортів і спорту в парламенті анексованого Росією Криму Олексій Черняк заявив, що півострів з початку 2019 року нібито відвідав майже мільйон відпочивальників з України.

Про це він сказав у коментарі російському виданню "РИА Новости". За словами окупантів, кримські курорти також затребувані серед українських туристів у період оксамитового сезону й новорічних свят.

"Через пункти пропуску тільки за перші вісім місяців поточного року прибули 900 тисяч туристів з України", – зазначив Черняк.

Окупанти заявили про наплив українців у Криму. Ілюстрація

Він повідомив, що курорти півострова "залишаються традиційним місцем масового туризму українців, для яких Крим став регіоном комфортного, безпечного й доступного відпочинку".

Водночас російський ресурс не навів будь-яких інших статистичних або порівняльних даних стосовно туристичної ситуації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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