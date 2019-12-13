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13 грудня • оновлено в 20:40
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/ Розслідування

Ближче до істини: Аваков заявив про прогрес у справі нацгвардійця Марківа

2.4т
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Глава МВС Арсен Аваков і уповноважена з прав людини Людмила Денисова обговорили з послом Італії Давидом Ла Челілія справу засудженого нацгвардійця Віталія Марківа.

Як передає пресслужба МВС, Аваков повідомив про зацікавленість у створенні спільної з італійським слідством робочої групи з метою більш глибокого і об'єктивного розслідування загибелі під Слов'янському навесні 2014 року італійського журналіста Андреа Роккеллі.

"Слідчі Національної поліції України продовжують роботу в цій справі, де останнім часом вдалося встановити ряд важливих деталей, здатних наблизити нас до істини", – сказав Аваков.

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Іваков і Денисова обговорили з послом Італії справу Марківа

Іваков і Денисова обговорили з послом Італії справу Марківа

mvs.gov.ua

Також він розповів, що українська сторона активно опрацьовує проект угоди між Кабміном і урядом Італії про співпрацю в сфері безпеки.

У свою чергу Денисова закликала дотримуватися прав Марківа відповідно до декларації прав людини ГА ООН. Вона зазначила, що Україна готова застосувати всі правові засоби для забезпечення справедливості і перегляду вироку суду.

Іваков і Денисова обговорили з послом Італії справу Марківа

Іваков і Денисова обговорили з послом Італії справу Марківа

mvs.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL:

  • Влітку 2017 року аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

  • Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова, загиблих 24 травня 2014 в Слов'янську в результаті мінометного обстрілу.

  • Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи.

  • 12 липня Марківа засудили до 24 років в'язниці. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

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Тема
Арешт Марківа в Італії
Особи
Віталій Марків Арсен Аваков Людмила Денисова
Місце
Україна
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
аваков ти сволота, без тебе люди розберуться самі, не відволікай увагу, від гівна яке ти натворив з Шереметою
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Авака лает, караван идёт, Маркив сидит, СП-2 строится. Все при деле.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Газмяс Омский, +100500
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