Блискавка розтрощила будівлю РДА на Кіровоградщині: фото пожежі

У вівторок, 4 липня, в Благовіщенську Кіровоградської області від удару блискавки згоріла будівля районної адміністрації.

За інформацією прес-служби ДСНС, о 18:10 в оперативно-координаційний центр Управління надійшло повідомлення про пожежу адмінбудівлі на вул. Героїв України.

Прибувши на місце, пожежні встановили, що горить приблизно 300 квадратних метрів покрівлі. До ліквідації пожежі було залучено шість одиниць техніки і 25 рятувальників.

Травмованих і загиблих у результаті НП не виявлено.

Пожежа в будівлі РДА прес-служба ДСНС

Пожежа в будівлі РДА прес-служба ДСНС

Крім того, народний депутат із фракції "Блоку Петра Порошенка" (перейменована на "Європейську солідарність") Вадим Денисенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що, візуально, на відновлення будівлі потрібно мільйонів десять.

Пожежа в будівлі РДА Вадим Денисенко, Facebook

"У той же час в місті просто немає каналізації (вирізали в 90-і) й останні десятиліття нечистоти йдуть прямо в річку. Вся влада протягом цих років розводять руками і каже, що немає грошей (потрібно мільйонів 12-15)", — додав Денисенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 червня під Києвом спалахнула птахофабрика, площа займання становили 15 000 кв. м.

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