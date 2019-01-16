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Благословляв анексію Криму: стало відомо про безкарність скандального митрополита МП

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Служба безпеки України не побачила злочину в діях митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря (Ростислава Швеця), який неодноразово співпрацював з окупаційною "владою" Криму.

"Станом на сьогодні [22 листопада 2018 року] в кримінальних процесах, які розслідуються слідчими органів безпеки, повідомлення про підозру Швецю Р.П. не проводилося", — цитує "Громадське" відповідь СБУ на їх запит.

Благословляв анексію Криму: стало відомо про безкарність скандального митрополита МП

hromadske.ua

Нагадаємо, у листопаді Лазар приїжджав до Києва на засідання Собору УПЦ Московського патріархату.

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Собор УПЦ МП

Собор УПЦ МП

Священнослужитель неодноразово був присутній на заходах, організованих окупаційною владою Криму.

Зокрема, 23 лютого 2015 року з нагоди першої річниці створення "ополчення Криму" митрополит провів молебень та освятив пам'ятний камінь "самообороні Криму".

Митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар та Сергій Аксьонов у Криму

Митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар та Сергій Аксьонов у Криму

Також 26 жовтня 2016 митрополит Лазар освячував каплицю на честь Миколи II та його сім'ї, зведену за ініціативи колишнього "прокурора" анексованого Росією Криму Наталії Поклонської.

Як писав OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що скандальний священик УПЦ МП Гедеон, настоятель незаконно збудованої в центрі Києва біля фундаменту Десятинної церкви каплиці, виявився громадянином РФ.

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Теми
анексія КримуРосійсько-український конфліктНезалежність УПЦ
Місце
Україна
Теги
СБУУПЦ МП
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