"Блага ціль": Гозман пояснив візит Путіна до Криму

Президент Росії Володимир Путін не випадково вирішив відвідати Крим за кілька днів до президентських виборів в РФ.

Перш за все, візит переслідував суто пропагандистську мету, - сказав "Обозревателю" російський політик, президент Загальноросійського громадського руху "Союз Правих Сил"Леонід Гозман.

Відповідаючи на запитання, навіщо Путін поїхав до Криму, політик зауважив: "Анексія Криму, "возз'єднання" Криму з Росією - це головне, що він може пред'явити людям сьогодні. Життєвий рівень падає, корупція не падає, соціальне розшарування жахливе і так далі".

"Єдине, що можна пред'явити - це повернення російських земель. До речі, саме тому вибори призначені на річницю анексії Криму - щоб цей ентузіазм, який все ще є в суспільстві, використовувати на "благу мету" - переобрання Володимира Володимировича Путіна", - переконаний Гозман.

Як писав "Обозреватель", раніше Леонід Гозман заявив:останнє рішеннящодо Росії уряду Великобританії в зв'язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля свідчать прожалюгідний стан репутаціїРФ як держави.