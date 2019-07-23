"Біжать від обоср*нців, як сайгаки": Притула викрив ОБСЄ у прикритті "ДНР"

Український шоумен Сергій Притула, який також активно займається волонтерською діяльністю, заявив, що ОБСЄ на Донбасі зв'язує руки українським захисникам, однак не реагує на злочини терористів.

Своє обурення з цього приводу він озвучив в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій для програми "Рандеву" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Робота такої організації, як ОБСЄ, вона дійсно дуже скувала руки нашим військовим. Я частенько бував у тих краях, перетинався як із ОБСЄшниками, так і чув думку наших військових про них. Усе зводиться до простого: ОБСЄ дуже чітко контролює нашу сторону. І не дай Боже, якщо якийсь артилерійський дивізіон зайде на кілометр ближче, ніж він повинен бути, згідно з Мінськими домовленостями", – говорить Притула.

Сергій Притула Скріншот відео

Водночас, підкреслює він, спостерігачі закривають очі на те, що творять окупанти, оскільки не хочуть наражатися на небезпеку.

"З того боку вони взагалі нічого не контролюють. Тому що досить вийти якомусь п'яному обоср*нцю або "ополченцю", або, як вони там, "опочл*нці", він виходить із "калашем", стріляє в повітря, і вони розбігаються, як сайгаки степом", – висловив невдоволення Притула.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Притула заявив, що реванш прокремлівських сил в Україні став можливий завдяки бездіяльності правоохоронної системи. Він зазначив, що навіть ті регіонали, які наклали на себе руки, побоюючись відповідальності за злочини, зараз могли б пошкодувати про радикальний крок. Адже їхні колеги так і залишилися безкарними.

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