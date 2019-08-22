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Бив, поки не впала: під Кропивницьким педофіл жорстоко зґвалтував дівчинку

2.6т Читати матеріал російською

У селі Дмитрівка Знам'янського району Кіровоградської області чоловік викрав дівчинку і жорстоко її зґвалтував.

Про це з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень пише Gazeta.ua.

Відзначається, що ймовірний ґвалтівник їхав на підводі і побачив дитину, яка гуляла біля парку.

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Під Кропивницьким педофіл жорстоко зґвалтував дівчинку

Під Кропивницьким педофіл жорстоко зґвалтував дівчинку

belnovosti.by

"Чоловік помітив неповнолітню. Схопив її за руку, примусив сісти на гужовий транспорт і відвіз у безлюдне місце. Там нападник бив дівчинку, поки вона не впала і не втратила свідомість. Потім зґвалтував її", – сказано в судовому документі.

Чоловікові було оголошено підозру і призначено психолого-психіатричну експертизу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Київській області чоловік здійснював розпусні дії відносно своєї 6-річної родички. Він заманив дитину додому пропозицією пограти в ігри на телефоні.

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Місце
Україна
Тег
педофiли
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
украинский мир
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
А шо такова? В Украине все так делают.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Пора уже с этой нацией что-то делать...
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Nemo Александр
Nemo Александр
Пигин Макс, ты хоть иногда на рос. сайтах бываешь? Что творится у вас за МКАДом знаешь? Не поленись - поинтересуйся, может поймёшь с какой нацией нужно что-то делать
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