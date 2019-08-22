Бив, поки не впала: під Кропивницьким педофіл жорстоко зґвалтував дівчинку

У селі Дмитрівка Знам'янського району Кіровоградської області чоловік викрав дівчинку і жорстоко її зґвалтував.

Про це з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень пише Gazeta.ua.

Відзначається, що ймовірний ґвалтівник їхав на підводі і побачив дитину, яка гуляла біля парку.

Під Кропивницьким педофіл жорстоко зґвалтував дівчинку belnovosti.by

"Чоловік помітив неповнолітню. Схопив її за руку, примусив сісти на гужовий транспорт і відвіз у безлюдне місце. Там нападник бив дівчинку, поки вона не впала і не втратила свідомість. Потім зґвалтував її", – сказано в судовому документі.

Чоловікові було оголошено підозру і призначено психолого-психіатричну експертизу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Київській області чоловік здійснював розпусні дії відносно своєї 6-річної родички. Він заманив дитину додому пропозицією пограти в ігри на телефоні.

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