Бив палицею і змусив присідати: на Вінниччині поліцейський поплатився за знущання. Відеофакт

Офіс генерального прокурора України оголосив підозру поліцейському з міста Ямпіль Вінницької області, який у відділенні жорстоко побив затриманого кийком і змусив його присідати.

Про це повідомляє пресслужба ОГУ. Відео знущань потрапило в мережу в липні 2019 року (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Ти не додому йдеш, а тут сидиш, зрозумів? Зараз будеш по голові брати. Присідай, я сказав, рівно присідай", – говорить на записі поліцейський.

На Вінничині поліцейський поплатився за знущання VINBAZAR.COM

"Співробітник Ямпільського відділення поліції навмисно, безпідставно наносив удари громадянину гумовим кийком і, погрожуючи заподіянням тілесних ушкоджень, змушував його виконувати фізичні вправи", – сказано в повідомленні.

Прокуратура вже направила до суду клопотання про арешт підозрюваного за ч. 2 ст. 365 КК (перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством і діями, що ображають особисту гідність).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Миколаєві поліцейський обікрав на зустрічі випускників колишніх однокласників і залишився без посади.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал