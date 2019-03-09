Бив ногами і кастетом: у Києві жорстоко познущалися над ветераном АТО і його дружиною

У Києві побили ветерана АТО і його дружину через зауваження в супермаркеті.
Як пише ДТП.Киев, 3 березня близько 11 години вечора біля супермаркету "Кишеня" невідомий молодий чоловік побив 60-річного ветерана АТО і його дружину після словесної перепалки.
"Конфлікт стався в супермаркеті, чоловік зробив зауваження хлопцеві через те, що той хамив касиру і розмовляв з нею матами. Хлопець вибачився і через якийсь час вийшов на вулицю за подружньою парою і почав бити. Спочатку вдарив кастетом у голову, а після бив ногами", — йдеться в повідомленні на сторінці спільноти.
Сам момент бійки потрапив на одну з камер відеоспостереження. Автор публікації попросила всіх, хто володіє будь-якою інформацією про нападника, повідомити її за винагороду.
Як раніше писав OBOZREVATEL, в Запорізькій області водій маршрутки образив АТОвця, обізвавши його "бабою, яка не хоче за себе платити".
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