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/Кримінал

Бив ногами і кастетом: у Києві жорстоко познущалися над ветераном АТО і його дружиною

3.3тЧитати матеріал російською

У Києві побили ветерана АТО і його дружину через зауваження в супермаркеті.

Як пише ДТП.Киев, 3 березня близько 11 години вечора біля супермаркету "Кишеня" невідомий молодий чоловік побив 60-річного ветерана АТО і його дружину після словесної перепалки.

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"Конфлікт стався в супермаркеті, чоловік зробив зауваження хлопцеві через те, що той хамив касиру і розмовляв з нею матами. Хлопець вибачився і через якийсь час вийшов на вулицю за подружньою парою і почав бити. Спочатку вдарив кастетом у голову, а після бив ногами", — йдеться в повідомленні на сторінці спільноти.

Сам момент бійки потрапив на одну з камер відеоспостереження. Автор публікації попросила всіх, хто володіє будь-якою інформацією про нападника, повідомити її за винагороду.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Запорізькій області водій маршрутки образив АТОвця, обізвавши його "бабою, яка не хоче за себе платити".

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
кримінал
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Жаль, что не убил)))
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
..паскуде надо кастет в рот засунуть ,..через сраку.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Ну вот, еще одного хероя нашла его награда)
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