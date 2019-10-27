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27 жовтня • оновлено в 08:56
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Битва за Україну: у ЗСУ повідомили гарні новини з Донбасу

6.2т Читати матеріал російською

На Донбасі під час бойових дій 26 жовтня, незважаючи на обстріли з боку бойовиків, втрат серед військовослужбовців ООС не було

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню.

Битва за Україну: у ЗСУ повідомили гарні новини з Донбасу

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"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", – заявили в штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник зробив 7 обстрілів:

  • неподалік від Невельського – з великокаліберних кулеметів;

  • двічі біля Мар'їнки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Талаківки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

  • біля Красногорівки – з СПГ;

  • неподалік Павлополя – зі стрілецької зброї та станкових і ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник зробив 14 обстрілів:

  • п'ять разів поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • неподалік від Хутора Вільного – з підствольних гранатометів;

  • двічі біля Золотого (за межами ділянки розведення) – зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів;

  • неподалік Золотого-4 (в межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Луганського – з мінометів калібру 82 мм, РПГ і великокаліберних кулеметів;

  • біля Зайцевого – з мінометів калібру 120 і 82 мм і великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Світлодарська – зі стрілецької зброї;

  • у районі Новгородського – з мінометів калібру 82 мм великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Битва за Україну: у ЗСУ повідомили гарні новини з Донбасу

З початку цього періоду збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.

Все обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

  • поблизу Луганського – з великокаліберних кулеметів;

  • біля Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;

  • поблизу Світлодарська – зі стрілецької зброї і станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Протягом поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як російський письменник-фантаст Георгій Савицький, який родом з Донецька, ще в 2009 році почав розпалювати ненависть РФ до українців і передбачив війну на Донбасі.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Донбас
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поперечный вадим
поперечный вадим
И никто не повесился?Такого не бывает!
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Куни Чан
Куни Чан
А вечером хирои набухаются и парочка опять подорвется
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Потерь нет, киборги в наличии!)
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