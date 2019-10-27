Битва за Україну: у ЗСУ повідомили гарні новини з Донбасу

На Донбасі під час бойових дій 26 жовтня, незважаючи на обстріли з боку бойовиків, втрат серед військовослужбовців ООС не було

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", – заявили в штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник зробив 7 обстрілів:

неподалік від Невельського – з великокаліберних кулеметів;

двічі біля Мар'їнки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

двічі поблизу Талаківки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

біля Красногорівки – з СПГ;

неподалік Павлополя – зі стрілецької зброї та станкових і ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник зробив 14 обстрілів:

п'ять разів поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

неподалік від Хутора Вільного – з підствольних гранатометів;

двічі біля Золотого (за межами ділянки розведення) – зі стрілецької зброї і автоматичних гранатометів;

неподалік Золотого-4 (в межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

двічі поблизу Луганського – з мінометів калібру 82 мм, РПГ і великокаліберних кулеметів;

біля Зайцевого – з мінометів калібру 120 і 82 мм і великокаліберних кулеметів;

поблизу Світлодарська – зі стрілецької зброї;

у районі Новгородського – з мінометів калібру 82 мм великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

З початку цього періоду збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.

Все обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

поблизу Луганського – з великокаліберних кулеметів;

біля Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;

поблизу Світлодарська – зі стрілецької зброї і станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Протягом поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як російський письменник-фантаст Георгій Савицький, який родом з Донецька, ще в 2009 році почав розпалювати ненависть РФ до українців і передбачив війну на Донбасі.

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