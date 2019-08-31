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"Бити в спину легко!" У Луценка відповіли на звинувачення через справу Калетника

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Кримінальне провадження проти колишнього першого заступника спікера Верховної Ради Ігоря Калетника було закрите на законних підставах.

Таку заяву зробила спікер ексгенпрокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook. За її словами, стаття, за якою проходив нардеп часів Віктора Януковича була давно декриміналізована.

"У справі є рішення судів, в яких чітко вказано на відсутність складу злочину, стосовно цієї ж справи було відмовлено в проведенні заочного розслідування за відсутністю складу злочину, є рішення суду про необхідність закриття справи", – пояснила вона.

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Ігор Калетник

Ігор Калетник

"Гордон"

І додала: "І ще. Луценко "вкрав" у Горбатюка (начальник Управління спецрозслідування ГПУ Сергій Г–орбатюк Ред.) 20 справ. О боги! Так ось, 20 кримінальних проваджень передані в ГБР, ПП, СБУ – за підслідністю. Так. Провадження не мають відношення ні до справ Майдану, ні до колишніх чиновників. Це, наприклад, справи викрадення цукру, забудов Києва і т.д.".

"Бити у спину легко. Працювати важко. Ще важче – важко працювати і давати результати", – резюмувала Сарган.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Управлінні спецрозслідування ГПУ заявили, що кримінальне провадження проти колишнього першого заступника спікера Верховної Ради Ігоря Калетника, який є підозрюваним у справі про "диктаторські закони 16 січня", закрили в останній день роботи Юрія Луценка на посаді генпрокурора.

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Особи
Ігор Калетник Юрій Луценко Лариса Сарган Сергій Горбатюк
Місце
Україна
Тег
Генеральна прокуратура України
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Чан Джеки
Чан Джеки
НЕ В СПИНУ ТЕБЯ П.ДОРА ЮРА БЬЮТЬ А ПО ЗАКОНУ.ЧТОБЫ ТВОЙ РОД ХРЯПНУЛ.
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