"Бити в спину легко!" У Луценка відповіли на звинувачення через справу Калетника

Кримінальне провадження проти колишнього першого заступника спікера Верховної Ради Ігоря Калетника було закрите на законних підставах.

Таку заяву зробила спікер ексгенпрокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook. За її словами, стаття, за якою проходив нардеп часів Віктора Януковича була давно декриміналізована.

"У справі є рішення судів, в яких чітко вказано на відсутність складу злочину, стосовно цієї ж справи було відмовлено в проведенні заочного розслідування за відсутністю складу злочину, є рішення суду про необхідність закриття справи", – пояснила вона.

Ігор Калетник "Гордон"

І додала: "І ще. Луценко "вкрав" у Горбатюка (начальник Управління спецрозслідування ГПУ Сергій Г–орбатюк Ред.) 20 справ. О боги! Так ось, 20 кримінальних проваджень передані в ГБР, ПП, СБУ – за підслідністю. Так. Провадження не мають відношення ні до справ Майдану, ні до колишніх чиновників. Це, наприклад, справи викрадення цукру, забудов Києва і т.д.".

"Бити у спину легко. Працювати важко. Ще важче – важко працювати і давати результати", – резюмувала Сарган.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Управлінні спецрозслідування ГПУ заявили, що кримінальне провадження проти колишнього першого заступника спікера Верховної Ради Ігоря Калетника, який є підозрюваним у справі про "диктаторські закони 16 січня", закрили в останній день роботи Юрія Луценка на посаді генпрокурора.

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