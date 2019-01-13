Бити їх зарплатою: Україні запропонували спосіб перемоги над ''Л/ДНР''

Підвищення соціальних стандартів в Україні згубно впливає на "військовий призов" серед терористів "Л/ДНР". Потенційні "призовники" все частіше втікають з окупованих територій.

Про це ObozTV розповів військовий експерт Олег Стариков. Він впевнений, що це результат успішної інформаційної війни, яка почалася після перетворення АТО на ООС.

"Ми почали працювати не тільки військовими силами. Інформаційна складова зараз набирає вагу. Тому чим краще в Україні буде демократія, підвищення соціальних стандартів тощо, тим призов там буде все менше і менше. Чим у нас краще – тим там гірше", – пояснив Стариков.

Він підкреслив, що трансляція на окуповані території Донбасу правдивої інформації і боротьба з російською пропагандою сьогодні є основним завданням України.

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