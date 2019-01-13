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Бити їх зарплатою: Україні запропонували спосіб перемоги над ''Л/ДНР''

2.1тЧитати матеріал російською

Підвищення соціальних стандартів в Україні згубно впливає на "військовий призов" серед терористів "Л/ДНР". Потенційні "призовники" все частіше втікають з окупованих територій.

Про це ObozTV розповів військовий експерт Олег Стариков. Він впевнений, що це результат успішної інформаційної війни, яка почалася після перетворення АТО на ООС.

"Ми почали працювати не тільки військовими силами. Інформаційна складова зараз набирає вагу. Тому чим краще в Україні буде демократія, підвищення соціальних стандартів тощо, тим призов там буде все менше і менше. Чим у нас краще – тим там гірше", – пояснив Стариков.

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Він підкреслив, що трансляція на окуповані території Донбасу правдивої інформації і боротьба з російською пропагандою сьогодні є основним завданням України.

Бити їх зарплатою: Україні запропонували спосіб перемоги над ''Л/ДНР''

Як повідомляв OBOZREVATEL, карпатські мольфари передбачили дату закінчення війни з Росією. А також нагадали, хто стане наступним президентом України.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особа
Олег Стариков
Місце
Україна
Теги
УкраїнаРосіяНовини ДонбасуНовини ЛНРНовини ДНРзарплата
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Зямов Oся
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Командир второй роты третьего батальона 59-й мотопехотной бригады ВСУ заявил командованию, что личный состав подразделения не желает воевать, «ждет ротации и хочет вернуться домой живыми». После этого на место размещения роты выдвинулась военная полиция. Командир роты и командиры взводов задержаны.14 января 2019
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