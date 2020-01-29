"Лихий попутав": у Харкові чоловік влаштував у храмі жахливий погром. Відео

У Харкові чоловік влаштував погром у храмі Жон-Мироносиць. Силоміць зупиняти хулігана довелося самим парафіянам.

Відео опублікували в Telegram-каналі "ХС.Харьков". Зазначається, що проти хулігана застосували балончик з газом.

"Хлопчину лихий попутав, і він почав громити ікони й церковні свічники. Парафіяни не розгубилися і забризкали його газовим балончиком", – йдеться в повідомленні.

Погром у храмі

Додамо, що після інциденту в храм викликали поліцію. Інформація за цим фактом зареєстрована в журналі обліку.

Видання Status Quo написало, що чоловік, який руйнував усе навколо, має психічні розлади. Бригадою швидкої медичної допомоги він був доставлений в лікарню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Харківській області згорів храм Миколи Чудотворця, який належав Російській православній церкві в Україні.

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