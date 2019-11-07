У Полтаві поблизу школи трапилася жахлива ДТП: є загиблі

У Полтаві лоб у лоб зіткнулися легковий автомобіль ВАЗ та вантажівка МАЗ. В результаті загинули двоє людей.

ДТП трапилася 7 листопада близько 13.00 на перехресті вул. Огнівська – С. Петлюри – Колективна поруч зі школою №16, повідомив у Facebook спікер ГУНП у Полтавській області Юрій Сулаєв.

"Водій та пасажир ВАЗ загинули. На місці працює слідчо-оперативна група поліції", – зазначив він.

У ДТП загинули двоє людей

У ДТП загинули двоє людей

Зазначимо, що аварія трапилася на повороті дороги.

Аварія трапилася на повороті Google. Maps

Аварія трапилася на повороті Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 7 листопада трапилася масштабна ДТП за участю вантажівки і легкового автомобіля. В результаті зіткнення легковик відкинуло на узбіччя, де він перекинувся на бік і влетів у дерево.

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