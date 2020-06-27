Біля Мар'їнки підірвався український сапер, – ООС

Кирило Лютий Розслідування 16:04, 27.06.2020 Оновлено: 16:19, 27.06.2020

Український сапер отримав поранення в результаті підриву на вибуховому пристрої в районі населеного пункту Мар'їнка.

Про це сказано на сторінці прес-центру штабу операції Об'єднаних сил в Facebook. Надзвичайна подія сталася в суботу, 27 червня.

"Під час виконання завдання з розмінування ділянки місцевості в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав вогнепальне осколкове проникаюче поранення сапер зі складу Об'єднаних сил. Воїна доставлено до лікувального закладу і надано належну медичну допомогу", – написано в звіті.

На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні захисники України знищили одного і поранили двох окупантів після того, як вони застосували заборонену зброю.

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