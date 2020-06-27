Біля Мар'їнки підірвався український сапер, – ООС
Вибух міни. Ілюстрація. Фото - etcetera.media. etcetera.media
Український сапер отримав поранення в результаті підриву на вибуховому пристрої в районі населеного пункту Мар'їнка.
Про це сказано на сторінці прес-центру штабу операції Об'єднаних сил в Facebook. Надзвичайна подія сталася в суботу, 27 червня.
"Під час виконання завдання з розмінування ділянки місцевості в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав вогнепальне осколкове проникаюче поранення сапер зі складу Об'єднаних сил. Воїна доставлено до лікувального закладу і надано належну медичну допомогу", – написано в звіті.
Біля Мар'їнки підірвався український сапер, – ООС
На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються.
Біля Мар'їнки підірвався український сапер, – ООС
Як писав OBOZREVATEL, напередодні захисники України знищили одного і поранили двох окупантів після того, як вони застосували заборонену зброю.