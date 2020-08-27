Біля Львова виставили на продаж землю, віддану ветеранам АТО – розслідування

Землю в Винниках Львівської області, яку безкоштовно виділив учасника антитерористичної операції на Донбасі і їх родичам, виставили на продаж.

За 1,2 гектара просять 540 тисяч доларів (по 4,5 тисячі доларів за сотку), повідомляє "Слідство.Інфо", посилаючись на оголошення на одному з інтернет-майданчиків.

Розташування виставленого на продаж ділянки (Slidstvo.info)

В описі уточнюється, що вся територія складається з 18 ділянок по 6 соток, проте продаються вони разом.

"Зараз землю можна використовувати для індивідуального дачного будівництва. Втім, як запевняють в оголошенні, цільове призначення можна змінити. Крім того, за бюджетні кошти туди начебто прокладають каналізацію, у ділянки є газ і світло. Також є можливість облаштувати свердловину з джерельною водою", – пише видання.

Розташування виставленого на продаж ділянки (Slidstvo.info)

Журналісти підкреслюють, що місце розташування і опис зазначеної території повністю збігається з даними ділянок, які два місяці тому Львівська облдержадміністрація передала учасникам АТО і їх родичам.

Відзначається, що нинішній глава ОДА Максим Козицький в червні підписав розпорядження про передачу цієї землі в приватну власність. При це деякі ветерани вже отримували від влади земельні ділянки або допомогу в розмірі 100 тисяч гривень.

Ділянки розташовані в Винниках (Google Maps)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Київській області у 300 учасників АТО відібрали земельні ділянки.

Фермер, який нібито отримав дозвіл на оренду цих ділянок, тракторами знищив посіви і дерева.

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