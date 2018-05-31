Біля Луганська засікли сотню невідомих танків

Безпілотник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксував майже 100 танків терористів "ЛНР" недалеко від тимчасово окупованого Луганська.

За інформацією прес-служби місії, зокрема, 34 танки невстановленого типу знаходилися біля населеного пункту Круглик, що 31 кілометрах на північний захід від Луганська.

Ще 19 невстановлених танків, а також вісім самохідних артилерійських знарядь (або гаубиць) і 24 буксируваних міномета (або гаубиці) були помічені в районі Мирного.

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"13 танків (невстановленого типу) неподалік від Шимшинівки (27 км на північний захід від Луганська), вісім танків (невстановленого типу) і сім буксируваних мінометів (або гаубиць) близько Міусинська, а також 24 танки (невстановленого типу) і чотири зенітні ракетні комплексу (невстановленого типу) біля Бугаївки (37 км на північний захід від Луганська)", - сказано в повідомленні.

Безпілотник ОБСЄ дальнього радіусу дії також виявив сім РСЗВ (БМ-21 Град, 122 мм) приблизно в шести кілометрах на південний схід від Міусинська і сім РСЗВ (БM-21) в Мирному, що в 28 кілометрах на північний захід від Луганська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 31 травня в окупованому Донецьку помітили колони танків і "Градів".