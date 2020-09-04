Біля Криму пронеслися бомбардувальники США: РФ не змогла перехопити

Два стратегічних бомбардувальники B-52H Stratofortress Військово-повітряних сил США наблизилися до анексованого Росією Криму з боку України в п'ятницю, 4 вересня.

Метою стало проведення першої в історії бойової місії над українською територією. Про це повідомив Telegram-канал "Военный обозреватель".

Зазначається, що американські літаки вилетіли з авіабази Ферфорд у графстві Глостершир (Великобританія). B-52H увійшли в повітряний простір України й наблизилися до кордону з півостровом, пролетівши над узбережжям Азовського моря.

Бомбардувальники ВПС США ввійшли в повітряний простір України й наблизилися до Криму. Telegram-канал "Военный обозреватель"

"Поки на півночі Криму літали стратеги, біля південного узбережжя фіксували активність російських засобів ППО і літаки радіоелектронної розвідки RC-135W Rivet ВВС США, аналогічний британський розвідник, протичовновий P-8A Poseidon і знову британський Bombardier Sentinel R1", – йдеться в повідомленні.

Два B-52H Stratofortress ВВС США пронеслися в небі біля Криму. Telegram-канал "Военный обозреватель"

Водночас росЗМІ заявили, що винищувачі ПКС Росії не могли бути підняті на перехоплення бомбардувальників США (як це траплялося не раз) через те, що "американці перебували в повітряному просторі України".

Літаки США вилетіли з авіабази Ферфорд у графстві Глостершир (Великобританія). Telegram-канал "Военный обозреватель"

ПКС Росії не могли підняти свої винищувачі для перехоплення бомбардувальників США Telegram-канал "Военный обозреватель"

Як повідомляв OBOZREVATEL: