Біля кордонів України знайшли "кладовище" згорілої військової техніки Росії. Фото

Кирило Лютий Розслідування 16:37, 16.08.2020 Оновлено: 16:40, 16.08.2020

У Ростовській області Росії, недалеко від кордонів України, виявили безліч згорілої військової техніки.

Як сказано в Telegram-каналі "Ростов Головний", "кладовище" бойових машин та іншого озброєння знайшли біля села Синявське.

"Звідки її стільки? Ми начебто ні з ким не воюємо", – здивувалися автори каналу.

Під Ростовом знайшли багато згорілої техніки РФ. Фото Telegram-каналу "Ростов Головний"
Під Ростовом знайшли багато згорілої техніки РФ. Фото Telegram-каналу "Ростов Головний"
Під Ростовом знайшли багато згорілої техніки РФ. Фото Telegram-каналу "Ростов Головний"
Під Ростовом знайшли багато згорілої техніки РФ. Фото Telegram-каналу "Ростов Головний"
Під Ростовом знайшли багато згорілої техніки РФ. Фото Telegram-каналу "Ростов Головний"
Під Ростовом знайшли багато згорілої техніки РФ. Фото Telegram-каналу "Ростов Головний"
Під Ростовом знайшли багато згорілої техніки РФ. Фото Telegram-каналу "Ростов Головний"
Під Ростовом знайшли багато згорілої техніки РФ. Фото Telegram-каналу "Ростов Головний"
Під Ростовом знайшли багато згорілої техніки РФ. Фото Telegram-каналу "Ростов Головний"
Синявське знаходиться недалеко від окупованого Донбасу

Як писав OBOZREVATEL, з початку 2019 року українські воїни отримали майже 1,9 мільйона гривень за 76 одиниць знищеної військової техніки російських окупантів на Донбасі.

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

Лукашенко про розмову з Путіним: Росія допоможе за першим запитом

Дівчина Тарайковського: йому вистрілили прямо в груди, отвір зашили, але ми помітили

Режиму Лукашенка більше не існує, він упав. Для нього це крах, – білоруська політологиня

МЗС України вперше прокоментувало вибори в Білорусі

Момент вбивства активіста Тарайковського в Мінську потрапив на відео