Біля кордонів України знайшли 'кладовище' згорілої військової техніки Росії. Фото

У Ростовській області Росії, недалеко від кордонів України, виявили безліч згорілої військової техніки.
Як сказано в Telegram-каналі "Ростов Головний", "кладовище" бойових машин та іншого озброєння знайшли біля села Синявське.
"Звідки її стільки? Ми начебто ні з ким не воюємо", – здивувалися автори каналу.
Під Ростовом знайшли багато згорілої техніки РФ. Фото Telegram-каналу "Ростов Головний"
Під Ростовом знайшли багато згорілої техніки РФ. Фото Telegram-каналу "Ростов Головний"
Під Ростовом знайшли багато згорілої техніки РФ. Фото Telegram-каналу "Ростов Головний"
Під Ростовом знайшли багато згорілої техніки РФ. Фото Telegram-каналу "Ростов Головний"
Під Ростовом знайшли багато згорілої техніки РФ. Фото Telegram-каналу "Ростов Головний"
Під Ростовом знайшли багато згорілої техніки РФ. Фото Telegram-каналу "Ростов Головний"
Під Ростовом знайшли багато згорілої техніки РФ. Фото Telegram-каналу "Ростов Головний"
Під Ростовом знайшли багато згорілої техніки РФ. Фото Telegram-каналу "Ростов Головний"
Під Ростовом знайшли багато згорілої техніки РФ. Фото Telegram-каналу "Ростов Головний"
Синявське знаходиться недалеко від окупованого Донбасу
Як писав OBOZREVATEL, з початку 2019 року українські воїни отримали майже 1,9 мільйона гривень за 76 одиниць знищеної військової техніки російських окупантів на Донбасі.
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