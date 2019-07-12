Біля берегів Криму виявили викиди: що відомо

У Керчі (Крим) зафіксували викиди невідомої речовини в районі Аршинцевської коси.

Про це повідомив глава "адміністрації" міста Сергій Бороздін, зазначивши, що співробітники підприємства "Вода Криму" взяли проби для визначення складу речовини, передають "Крим.Реалії".

"Співробітники поліції проводять перевірку за даним фактом, з'ясовують обставини, хто міг вчинити протиправні дії і злити в лиман цю масу", – зазначив Бороздін.

Жителям і гостям міста рекомендували тимчасово утриматися від купання.

Ілюстрація "Крим.Реалії"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що туристи почали виїжджати з курортів захопленого Росією Криму через екологічне лихо. Так, у Керчі стало неможливо відпочивати через сильний запах каналізації біля моря.

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