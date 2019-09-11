Біля берегів Криму трапилася трагедія з дітьми: що відомо

Поблизу мису на сході окупованого Криму двох дітей віднесло у відкрите море, одну з них вдалося врятувати.

У Керченській протоці організована операція з пошуку другої дитини, повідомляє "Кримінформ".

"Увечері у вівторок (10 вересня. – Ред.) надійшло повідомлення, що в районі пансіонату "Прибій" в море віднесло двох дітей. Одну з них вдалося врятувати відпочивальникам, її довелося реанімувати", – йдеться в повідомленні.

Напередодні ввечері пошуки дитини тривали до пізньої ночі, проте вони не принесли результатів. З настанням темряви рятувальна операція була припинена. Пошуки поновилися о сьомій ранку 11 вересня.

Ілюстративне фото Крим.Реалії

"У пошуковій операції задіяний катер і група рятувальників на березі. Також пошук ведеться за допомогою безпілотників. Оповіщення було направлено всім суднам, які проходять через Керченську протоку", – повідомили в екстрених службах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму біля узбережжя Судака затонув прогулянковий катер, були врятовані 13 осіб.

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