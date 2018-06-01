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Більше сотні: з'ясувалися масштабні втрати "Л/ДНР" за місяць

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З початку Операції об'єднаних сил на Донбасі, яка стартувала з 1 травня, терористи на Донбасі понесли масштабні втрати.

Так, були ліквідовані 115 осіб і ще 149 отримали поранення, пише "Сегодня".

Відзначається, що всі втрати, які ВСУ завдали ворогові, - це лише вогонь у відповідь на обстріли противника, що не суперечить Мінським угодам.

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Не обійшлося без втрат і в рядах Збройних сил України - дев'ять убитих і 83 поранених. При цьому противник значно збільшив кількість обстрілів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 травня двоє окупантів загинули і двоє були поранені. Знищено п'ять одиниць техніки, з них два вантажних автомобіля з боєприпасами, один автомобіль невстановленого типу, одну одиницю ЗУ-23-2 та один міномет.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської області
Місце
Україна
Об'єкт
Збройні сили України
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