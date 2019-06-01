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/Розслідування

Більше 50 убитими: "Л/ДНР" зазнали серйозних втрат на Донбасі

1.4тЧитати матеріал російською

Протягом травня 2019 року воїни Об'єднаних сил на Донбасі завдали окупантам значних втрат. Зокрема, кількість убитих перевищує 50 бойовиків.

Про це розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці в Facebook. "Ігноруючи Мінські домовленості у травні російсько-окупаційні війська кожен день провокували підрозділи ОС вогнем із різних видів зброї і калібрів, диверсійними групами і вогнем снайперів. За підсумками травня у підрозділах російсько-окупаційних військ "Л/ДНР" були ліквідовані близько 54 окупантів і близько 82 окупантів отримали поранення різного ступеня тяжкості", – підкреслив він.

За його даними, небойові втрати склали 11 окупантів (порушення заходів безпеки, смерть у результаті хвороби, ДТП), і 10 отримали поранення.

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Більше 50 убитими: "Л/ДНР" зазнали серйозних втрат на Донбасі

"Дана цифра може відрізнятися у більшу сторону у зв'язку з постійним приховуванням лідерами бойовиків і російськими військовими втрат", – написав Штірліц.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) показав у мережі трьох терористів "Л/ДНР", які були ліквідовані на Донбасі.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ну если штирлиц сказал..то несомненно...А где другие вруны...Трындит и Гай...Те бы раз в пять прибавили б..А сколько животных со стороны ВСУ сдохло???
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
"Об этом рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook" Ниче, хохлоскот схавает
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