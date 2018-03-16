Більше 170 сторінок: з'явилися подробиці справи Савченко

Генеральна прокуратура передала до Верховної Ради 174 сторінки документів у справі про підозру позафракційного народного депутата Надії Савченко в плануванні терористичного акту.

"Генеральний прокурор представить у Верховній Раді на наступному тижні звинувачення. Можливо, буде якась демонстрація якихось доказів", - наводить заяву народного депутата від фракції "Народного фронту" Антон Геращенка в ефірі телеканалу "1+1" ТСН.

"Після цього народні депутати, вивчивши документи, сьогодні (15 березня. - Ред.) в Раду були передані 174 сторінки різного роду документів, які ми повинні прочитати, ми будемо судити", - додав він.

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Нагадаємо, Савченко викликали на допит в СБУ у зв'язку із затриманням Володимира Рубана за підозрою в організації держперевороту в Україні.

Нардеп відповіла, що не отримувала повістку про виклик на допит, пообіцявши з'явитися в разі особистого оповіщення.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що готовий внести в Раду подання на зняття недоторканності з Савченко в разі її неявки. 15 березня Савченко прийшла в СБУ і звинуватила Парубія в розстрілах на Майдані.

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В цей же день Верховна Рада проголосувала за її виключення з парламентського комітету з національної безпеки і оборони України.

Як повідомляв "Обозреватель", представник президента у Верховній Раді розповіла, що Савченко вивели з сесійної зали через "загрози з її боку". Імовірно, при ній була граната і зброя.

Сама нардеп пізніше розповіла, що вона принесла нагородну зброю.