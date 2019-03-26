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"Більше 10 двохсотих!" Терористи поскаржилися на масову загибель "братів"

1.2тЧитати матеріал російською

Терористи "Л/ДНР" за останній тиждень втратили більше десяти бойовиків.

Про це в своєму Telegram-каналі "Штірліц-інфо" повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Військовий послався на запис у спільноті "Зведення від ополчення Новоросії" в соцмережі "ВКонтакте".

"Нарешті дозволили відповідати! На фронті щодня гинуть наші брати! Тільки за останній тиждень у нас більше 10 двохсотих! Найбільше втрат на Донецькому, Докучаєвському і Новоазовському напрямках, а в ЛНР спокійніше – там гримить лише Калинове і Бахмутка", – повідомили терористи.

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Також сепаратистський паблік повідомляє, що бойовики отримали в своє розпорядження міномети калібру 82 мм і обстрілюють українські позиції.

"Більше 10 двохсотих!" Терористи поскаржилися на масову загибель "братів"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У мережі повідомили про великі втрати терористів "Л/ДНР" на Донбасі, які вони понесли в березні цього року.

  • Військові Об'єднаних сил знищили укриття терористів на Донбасі, з якого вони вели вогонь з протитанкових керованих ракет.

  • Також офіцер ЗСУ показав убитих на Донбасі терористів.

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Особа
Анатолій Штефан
Теги
війнатерористи "ДНР"ЗСУ
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
сами ж лезут и потом жалуються
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