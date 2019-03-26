"Більше 10 двохсотих!" Терористи поскаржилися на масову загибель "братів"

Терористи "Л/ДНР" за останній тиждень втратили більше десяти бойовиків.

Про це в своєму Telegram-каналі "Штірліц-інфо" повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Військовий послався на запис у спільноті "Зведення від ополчення Новоросії" в соцмережі "ВКонтакте".

"Нарешті дозволили відповідати! На фронті щодня гинуть наші брати! Тільки за останній тиждень у нас більше 10 двохсотих! Найбільше втрат на Донецькому, Докучаєвському і Новоазовському напрямках, а в ЛНР спокійніше – там гримить лише Калинове і Бахмутка", – повідомили терористи.

Також сепаратистський паблік повідомляє, що бойовики отримали в своє розпорядження міномети калібру 82 мм і обстрілюють українські позиції.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережі повідомили про великі втрати терористів "Л/ДНР" на Донбасі, які вони понесли в березні цього року.

Військові Об'єднаних сил знищили укриття терористів на Донбасі, з якого вони вели вогонь з протитанкових керованих ракет.

Також офіцер ЗСУ показав убитих на Донбасі терористів.

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