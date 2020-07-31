Білорусь передала Україні списки затриманих вагнерівців: у МЗС розкрили перші деталі
Білорусь передала Україні списки затриманих членів ПВК Вагнера для визначення їхнього громадянства і перевірки участі в боях на Донбасі.
Як повідомив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, список було передано українським компетентним органам для вивчення (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Щодо кількості громадян України, то їх точно не семеро. Але ми маємо перевірити весь список, тому що можуть бути різні ситуації. Наприклад, хтось під час затримання показав документи громадянина України, а хтось – громадянина Росії, але це не заперечує ймовірності, що в цієї людини так само може бути український паспорт", – зазначив він.
Кулеба нагадав, що відповідно до чинного законодавства, друге громадянство не визнається, тому ці люди вважатимуться громадянами України.
"Тому в списку щодо кожного індивідуально треба пройтися, вивчити досконало юридичний статус кожної особи, і тоді вже можна буде переходити до більшої конкретики", – додав глава МЗС.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ніч на 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків російської ПВК Вагнера.
Усього до країни прибуло понад 200 найманців нібито для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії.
Пізніше з'ясувалося, що серед затриманих вагнерівців – багато терористів "Л/ДНР", яких внесено в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко через це скликав термінову нараду з членами Ради безпеки. Глава держави зазначив, що росіяни вже почали реагувати й виправдовуватися.
За словами держсекретаря Ради безпеки Білорусі Андрія Равкова, до 200 бойовиків перебувало на території країни, 33 затримано, зараз тривають пошуки інших.
У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що деякі із затриманих бойовиків групи Вагнера мають українське громадянство.
Водночас адміністрація президента Росії не визнає українське громадянство затриманих у Білорусі.