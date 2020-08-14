Білорусь передала Росії вагнерівців, що воювали на Донбасі

Білорусь передала Росії затриманих членів приватної військової компанії "Вагнер", в тому числі і тих, які воювали на Донбасі. Всі вони вже перебувають на території країни.

Як повідомляється на сайті російської Генеральної прокуратури, йдеться про 32 громадян РФ. Ще один залишився в Білорусі, оскільки він має білоруське громадянство.

"Передача вказаних осіб здійснена в суворій відповідності з нормами міжнародного права і національного законодавства Російської Федерації і Республіки Білорусь, в тісній взаємодії органів прокуратури наших країн. Компетентні органи Російської Федерації продовжать розбиратися з ситуацією, що склалася навколо цих громадян", – заявили в Генпрокуратурі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бойовики російської ПВК "Вагнер" були затримані в Білорусі 29 липня. Пізніше з'ясувалося, що деякі з них воювали на Донбасі і внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".

Офіс генерального прокурора України направив Мінську запит про арешт тих, хто брав участь у війні на Донбасі.

Спочатку президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв, що видасть зазначених осіб України, але за умови, що будуть надані докази їхньої провини.

Пізніше глава держави запросив генпрокурорів України і Росії, щоб прояснити ситуацію із затриманими вагнерівцями.