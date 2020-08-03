Білорусь отримала від України запит щодо вагнерівців
Білорусь отримала запит Офісу генерального прокурора України про тимчасовий арешт бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер", які брали участь у війні на Донбасі.
Про це "Українській правда" заявили в ОГП. Йдеться про 28 затриманих, серед яких 9 українців.
"Генпрокуратура Республіки Білорусь підтвердила ОГП отримання запиту України про тимчасовий арешт затриманих 29 липня білоруськими правоохоронними органами 28 осіб, серед яких 9 українців", – йдеться в повідомленні.
В Офісі генпрокурора уточнили, що вказані особи підозрюються в участі у війні на Донбасі в складі ПВК "Вагнер".
Також відомство готує документи на екстрадицію бойовиків.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ніч на 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків російської ПВК Вагнера.
Всього до країни прибуло понад 200 найманців нібито для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.
Пізніше з'ясувалося, що серед затриманих вагнерівців – багато терористів "Л/ДНР", які внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".