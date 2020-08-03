Білорусь отримала від України запит щодо вагнерівців
Білорусь отримала запит ОГП щодо вагнерівців.
Білорусь отримала запит Офісу генерального прокурора України про тимчасовий арешт бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер", які брали участь у війні на Донбасі.
Про це "Українській правда" заявили в ОГП. Йдеться про 28 затриманих, серед яких 9 українців.
"Генпрокуратура Республіки Білорусь підтвердила ОГП отримання запиту України про тимчасовий арешт затриманих 29 липня білоруськими правоохоронними органами 28 осіб, серед яких 9 українців", – йдеться в повідомленні.
В Офісі генпрокурора уточнили, що вказані особи підозрюються в участі у війні на Донбасі в складі ПВК "Вагнер".
Також відомство готує документи на екстрадицію бойовиків.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ніч на 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків російської ПВК Вагнера.
Всього до країни прибуло понад 200 найманців нібито для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.
Пізніше з'ясувалося, що серед затриманих вагнерівців – багато терористів "Л/ДНР", які внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".