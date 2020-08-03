Білорусь отримала від України запит щодо вагнерівців

Білорусь отримала запит Офісу генерального прокурора України про тимчасовий арешт бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер", які брали участь у війні на Донбасі.

Про це "Українській правда" заявили в ОГП. Йдеться про 28 затриманих, серед яких 9 українців.

"Генпрокуратура Республіки Білорусь підтвердила ОГП отримання запиту України про тимчасовий арешт затриманих 29 липня білоруськими правоохоронними органами 28 осіб, серед яких 9 українців", – йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора уточнили, що вказані особи підозрюються в участі у війні на Донбасі в складі ПВК "Вагнер".

Також відомство готує документи на екстрадицію бойовиків.

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