Білорусь назвала умову для обміну українського "шпигуна"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий найближчим часом звільнити засудженого нібито за шпигунство українського журналіста Павла Шаройка в обмін на затриманого Україною білоруса Юрія Політику.

Про це він заявив у четвер, 26 вересня, на зустрічі з представниками українських ЗМІ, передає БЕЛТА.

За словами білоруського лідера, щодо цього навіть були домовленості з п'ятим президентом України Петром Порошенком, однак українська сторона не виконала їх.

Павло Шаройко 24 канал

Новини Справа засудженого в Білорусі українського журналіста отримала новий поворот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

23 травня 2018 року Верховний суд Білорусі виніс українському журналісту Павлу Шаройку вирок і засудив його до 8 років в'язниці.

Його затримали у Мінську 25 жовтня 2018 року. Того ж дня в квартирі, де він проживав із сім'єю, був проведений обшук.

Міноборони України заявило, що інформація про те, що Шаройко нібито є шпигуном, не відповідає дійсності.

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