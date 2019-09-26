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27 вересня • оновлено в 19:21
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Білорусь назвала умову для обміну українського "шпигуна"

2.7т Читати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий найближчим часом звільнити засудженого нібито за шпигунство українського журналіста Павла Шаройка в обмін на затриманого Україною білоруса Юрія Політику.

Про це він заявив у четвер, 26 вересня, на зустрічі з представниками українських ЗМІ, передає БЕЛТА.

За словами білоруського лідера, щодо цього навіть були домовленості з п'ятим президентом України Петром Порошенком, однак українська сторона не виконала їх.

Павло Шаройко

Павло Шаройко

24 канал

Новини
Справа засудженого в Білорусі українського журналіста отримала новий поворот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Пи..дит картофельный как всегда.
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