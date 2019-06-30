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Білорус і житель Шахтарська: в мережі оприлюднили фото ліквідованих терористів на Донбасі

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У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі помер уродженець Білорусі, який воював за терористів.

Роман Безруков під позивним "Білорус" був ліквідований 30 червня, повідомив в Twitter блогер Necro Mancer.

Безруков значився в списку жителів Гомеля, які потребували поліпшення житлових умов. На своїй сторінці в соцмережі публікував фото у військовій формі.

Білорус і житель Шахтарська: в мережі оприлюднили фото ліквідованих терористів на Донбасі

Necro Mancer

Безруков

Безруков

Necro Mancer

Ще одним ліквідованим терористом став Дмитро Пархоменко, уродженець Шахтарська Донецької області. Він був убитий у районі Горлівки 29 червня.

убитий терорист

убитий терорист

Necro Mancer

Як писав OBOZREVATEL, на Донбасі 29 червня терористи "Л/ДНР" 31 раз порушили режим припинення вогню. З них 15 раз – із заборонених артилерійських систем і мінометів.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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