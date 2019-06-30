Білорус і житель Шахтарська: в мережі оприлюднили фото ліквідованих терористів на Донбасі

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі помер уродженець Білорусі, який воював за терористів.
Роман Безруков під позивним "Білорус" був ліквідований 30 червня, повідомив в Twitter блогер Necro Mancer.
Безруков значився в списку жителів Гомеля, які потребували поліпшення житлових умов. На своїй сторінці в соцмережі публікував фото у військовій формі.
Necro Mancer
Безруков
Necro Mancer
Ще одним ліквідованим терористом став Дмитро Пархоменко, уродженець Шахтарська Донецької області. Він був убитий у районі Горлівки 29 червня.
убитий терорист
Necro Mancer
Безруков Роман Русланович "Беларус" (Гомель, 03/02/98) загинув 30/03/19 https://t.co/idDZP5oFFp # груз200 # роа pic.twitter.com/OEmpi3tJjA- Necro Mancer (@ 666_mancer) 30 червня 2019 р
Пархоменко Дмитро Сергійович (Шахтарськ, 25/12/93) загинув 29/06/19, імовірно, в р-ні Горлівки https://t.co/OuYFKvIzRg # груз200 # 3омсбр # 1ак # роа pic.twitter.com/FyYQ41BtV6- Necro Mancer (@ 666_mancer) 30 червня 2019 р
Як писав OBOZREVATEL, на Донбасі 29 червня терористи "Л/ДНР" 31 раз порушили режим припинення вогню. З них 15 раз – із заборонених артилерійських систем і мінометів.
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