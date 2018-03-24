Билися і стріляли: на Донбасі сталася НП на виставці лемурів

Увечері, 22 березня, в Маріуполі сталася бійка зі стріляниною на виставці диких тварин.

"Чоловік, який був з компанією товаришів, почав провокувати тварин. Швидше за все, він був в нетверезому стані. У нас по залу розвішані інформаційні стенди: "Пальці в клітку не засовувати", але відвідувач проігнорував заходи безпеки", - повідомив один з організаторів виставки в коментарі УНН.

Так, чоловік засунув пальці в клітку з лемурами. Одна з тварин, в свою чергу, вкусила відвідувача. Медики надали йому необхідну медичну допомогу, але після цього чоловік не заспокоївся. Організаторам довелося викликати охорону, приїзд якої ще більше обурив компанію. В результаті почалася бійка із застосуванням пневматичної зброї.

"Одному з охоронців розбили голову, в іншого стріляли з пневматичної зброї", прокоментували в прес-службі ГУ НП в Донецькій області.

Дії чоловіка кваліфіковані, як хуліганство за ст.296 Кримінального Кодексу України.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Києві покупець стріляв в магазині і поранив жінку.