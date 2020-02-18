Били з мінометів і танків: з'явилися подробиці кривавих боїв на Донбасі

Під час обстрілу 18 лютого російські окупаційні війська особливо цинічно обстріляли позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Новотошківське, Орехово, Кримське, Попасна та Хутір Вільний.

При цьому ворог застосовував озброєння, заборонене мінського угодами, повідомляє прес-центр ООС.

"Російські окупанти застосовували артилерійські системи, зокрема, ствольну артилерію калібру 152 мм – 6 снарядів, калібру 122 мм – 18 снарядів. Крім того, загарбники випустили по позиціям наших захисників понад 164 міни з мінометів калібру 120 мм та 44 міни з 82-мм мінометів. Також противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", – йдеться в повідомленні.

Війна на Донбасі

Крім того, в районі Новотошківського окупанти здійснили 56 пострілів по українських позиціях з танка. Також в районі обстрілів вели штурмові дії диверсійно-розвідувальні групи противника.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 лютого озброєні формування РФ пішли в атаку на Донбасі . В результаті бою, який триває у Золотого, ВСУ зазнали важких втрат.

В мережі почали з'являтися відео боїв на Донбасі , що спалахнули через раптове настання Росії на Донбасі.

У зв'язку з кривавими боями, які 18 лютого розв'язала Росія на Донбасі , Рада національної безпеки і оборони України збереться на екстрене засідання.

Президент України Володимир Зеленський виступив на брифінгу після наради РНБО.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!