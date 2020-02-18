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18 лютого • оновлено в 15:09
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/ Розслідування

Били з мінометів і танків: з'явилися подробиці кривавих боїв на Донбасі

2.6т
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Під час обстрілу 18 лютого російські окупаційні війська особливо цинічно обстріляли позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Новотошківське, Орехово, Кримське, Попасна та Хутір Вільний.

При цьому ворог застосовував озброєння, заборонене мінського угодами, повідомляє прес-центр ООС.

"Російські окупанти застосовували артилерійські системи, зокрема, ствольну артилерію калібру 152 мм – 6 снарядів, калібру 122 мм – 18 снарядів. Крім того, загарбники випустили по позиціям наших захисників понад 164 міни з мінометів калібру 120 мм та 44 міни з 82-мм мінометів. Також противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", – йдеться в повідомленні.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Крім того, в районі Новотошківського окупанти здійснили 56 пострілів по українських позиціях з танка. Також в районі обстрілів вели штурмові дії диверсійно-розвідувальні групи противника.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Генеральний штаб ЗСУ Донбас
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фил филька
фил филька
упоротое меньшинство, вы все еще хотите продолжения этого?)
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Дешевая украинская провокация после обнародования плана "12 шагов к миру на Донбассе"
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