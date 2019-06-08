Били у відповідь і знищили: командувач ООС пояснив кривавий бій на Донбасі

Українські військові на Донбасі давали ворогові адекватну відповідь під час кривавого бою у ніч на 7 червня біля Новолуганська.
У результаті вогонь був пригнічений, а ворожі цілі знищені. Таку заяву зробив командувач об'єднаних сил Олександр Сірський, повідомляє прес-центр ООС.
За його словами, трагічні події тієї ночі "стали приводом для брудних спекуляцій і необґрунтованих звинувачень командування об'єднаних сил в нібито забороні підрозділам ООС вести вогонь на попередження, що не відповідає дійсності".
Олександр Сірський
Діалог.UA
"Командування об'єднаних сил, з усією повнотою відповідальності, заявляє, що командири підрозділів об'єднаних сил мають і постійно використовують право застосовувати зброю у бік противника за своїм рішенням у разі виникнення загрози життю особового складу і цивільного населення, а також виникнення загрози втрати нашої території", – підкреслив він.
Сірський запевнив, що зброя застосовується правильно, виходячи з характеру і ступеня загрози, і вогонь російських окупантів ніколи не залишається безкарним.
Також він уточнив, що за всіма ознаками дій противника, це була заздалегідь спланована операція.
Так, ворожа батарея у складі 4-х САУ 2С1 "Гвоздика" вийшла на заздалегідь підготовлені позиції поблизу житлових будинків. Протягом 5-ти хвилин противник випустив близько 30 снарядів по українських позиціях і відразу після закінчення вогню перемістився у житлову зону Горлівки. Вогонь коректувався із використанням БПЛА і радіолокаційного комплексу розвідки і контролю стрільби "Зоопарк".
Бійці ООС зафіксували ворожу батарею за допомогою технічних засобів артилерійської розвідки відразу з першими пострілами.
Також противник застосував інші вогневі засоби, які були виявлені і пригнічені.
"З метою придушення вогню противника, об'єднаними силами був відкритий вогонь із мінометів і інших вогневих засобів по виявлених і планових цілях. До 3.50 всі ворожі цілі були знищені або змушені припинити вогневу діяльність, що свідчить про постійну готовність і здатність об'єднаних сил чинити гідну і своєчасну відсіч ворогу", – розповів Сірський.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 7 червня ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі істотно загострилася. Бойовики, порушивши Мінські домовленості, атакували українські підрозділи в районі Новолуганська в Бахмутському районі Донецької області із застосуванням артилерії.
У результаті загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил, четверо отримали поранення, ще четверо – травмовані.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На засіданні Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську 5 червня сторони домовилися про підготовку нової угоди про припинення вогню на Донбасі. Була досягнута домовленість про розведення сил і засобів біля Станиці Луганської з 10 червня.
При цьому "Л/ДНР" зажадали негайного початку прямого діалогу з Києвом щодо економічних проблем тимчасово окупованих територій.
Глава української делегації на переговорах із врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма запевнив, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти у відповідь".
Через висловлювання Кучми розгорівся скандал, однак пізніше з'ясувалося, що військові не отримували "жорсткої заборони з Києва на роботу артилерії, якщо є хоч якась загроза життю військових", і "як працювали, так і працюють".
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