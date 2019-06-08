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/Розслідування

Били у відповідь і знищили: командувач ООС пояснив кривавий бій на Донбасі

4.3тЧитати матеріал російською

Українські військові на Донбасі давали ворогові адекватну відповідь під час кривавого бою у ніч на 7 червня біля Новолуганська.

У результаті вогонь був пригнічений, а ворожі цілі знищені. Таку заяву зробив командувач об'єднаних сил Олександр Сірський, повідомляє прес-центр ООС.

За його словами, трагічні події тієї ночі "стали приводом для брудних спекуляцій і необґрунтованих звинувачень командування об'єднаних сил в нібито забороні підрозділам ООС вести вогонь на попередження, що не відповідає дійсності".

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Олександр Сірський

Олександр Сірський

Діалог.UA

"Командування об'єднаних сил, з усією повнотою відповідальності, заявляє, що командири підрозділів об'єднаних сил мають і постійно використовують право застосовувати зброю у бік противника за своїм рішенням у разі виникнення загрози життю особового складу і цивільного населення, а також виникнення загрози втрати нашої території", – підкреслив він.

Сірський запевнив, що зброя застосовується правильно, виходячи з характеру і ступеня загрози, і вогонь російських окупантів ніколи не залишається безкарним.

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Також він уточнив, що за всіма ознаками дій противника, це була заздалегідь спланована операція.

Так, ворожа батарея у складі 4-х САУ 2С1 "Гвоздика" вийшла на заздалегідь підготовлені позиції поблизу житлових будинків. Протягом 5-ти хвилин противник випустив близько 30 снарядів по українських позиціях і відразу після закінчення вогню перемістився у житлову зону Горлівки. Вогонь коректувався із використанням БПЛА і радіолокаційного комплексу розвідки і контролю стрільби "Зоопарк".

Бійці ООС зафіксували ворожу батарею за допомогою технічних засобів артилерійської розвідки відразу з першими пострілами.

Також противник застосував інші вогневі засоби, які були виявлені і пригнічені.

"З метою придушення вогню противника, об'єднаними силами був відкритий вогонь із мінометів і інших вогневих засобів по виявлених і планових цілях. До 3.50 всі ворожі цілі були знищені або змушені припинити вогневу діяльність, що свідчить про постійну готовність і здатність об'єднаних сил чинити гідну і своєчасну відсіч ворогу", – розповів Сірський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 7 червня ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі істотно загострилася. Бойовики, порушивши Мінські домовленості, атакували українські підрозділи в районі Новолуганська в Бахмутському районі Донецької області із застосуванням артилерії.

У результаті загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил, четверо отримали поранення, ще четверо – травмовані.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Особа
Олександр Сирський
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Тарас Бор
Тарас Бор
А сколько вчера и позавчера было истерики по поводы зрады-зрадушки и обвинений в адрес Президента!Мне вот просто любопытно,хоть одна журношлюшка публично признает свои обвинения Президента в гибели двух бойцов безосновательными?
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украинская армия ярко и красиво пердолит росийскую армию на Донбассе! война до полной победы!
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Иловайск с Дебальцево тому подтверждение:)
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