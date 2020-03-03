Били прицільно по мирних: з'явилося відео Красногорівки після обстрілу

У мережі з'явилося відео з наслідками обстрілу Красногорівки терористами "ДНР" 2 березня. З'ясувалося, що вони прицільно вели вогонь по будинках мирних громадян.

Кадри з доказами атаки окупантів опублікували на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Наслідки обстрілу Красногорівки Скриншот відео

Наслідки обстрілу Красногорівки Скриншот відео

"За останні два тижні збільшилася активність з того боку. По позиціях наших працюють щодня із застосуванням протитанкових гранатометів і 120 калібру мінометів. Ударили по житлових районах. Останні всі свої обстріли вони всі коригували з БПЛА. Вони мали бачити, куди працюють", – зазначив один із захисників України.

Також про деталі чергового злочину терористів розповіли й самі жителі Красногорівки. Так, вони зазначили, що міни калібру 120 мм прилітали просто у двори та городи, істотно пошкодили дахи та вікна. Крім того, одна жінка зазнала поранення ока, струсу мозку та контузії. Ще одна пенсіонерка дивом уникла травм, хоча обстріл застав її зненацька.

Наслідки обстрілу Красногорівки Скриншот відео

Наслідки обстрілу Красногорівки Скриншот відео

Наслідки обстрілу Красногорівки Скриншот відео

"Я дивилася телевізор, ще не вставала. Коли щось "бабах"! Хата затремтіла. А потім як бахнуло! Я думала, у мене серце вистрибне. Виходжу, скло заторохтіло – у куми вилетіло вікно, друге побилося. Землі повно. Мене години дві трусило. Страхи Господні! А щойно вийшла – вони з автоматів стріляють", – каже жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

вранці 2 березня російські терористи на Донбасі навмисне обстріляли мінами населений пункт Красногорівка в Мар'їнському районі Донецької області. В результаті поранено мирних жителів, пошкоджені двори та будинки місцевого населення.

Крім того, 1 березня терористи "ДНР" накрили мінометним вогнем село Старомихайлівку, яке розташоване в околицях Мар'їнки. З огляду на кадри, окупанти прицільно били з великого калібру по одному й тому ж місцю.

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