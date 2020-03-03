Головна Новини
3 березня • оновлено в 14:48
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Били прицільно по мирних: з'явилося відео Красногорівки після обстрілу

2.5т
Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео з наслідками обстрілу Красногорівки терористами "ДНР" 2 березня. З'ясувалося, що вони прицільно вели вогонь по будинках мирних громадян.

Кадри з доказами атаки окупантів опублікували на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Наслідки обстрілу Красногорівки

Наслідки обстрілу Красногорівки

Скриншот відео

Наслідки обстрілу Красногорівки

Наслідки обстрілу Красногорівки

Скриншот відео

"За останні два тижні збільшилася активність з того боку. По позиціях наших працюють щодня із застосуванням протитанкових гранатометів і 120 калібру мінометів. Ударили по житлових районах. Останні всі свої обстріли вони всі коригували з БПЛА. Вони мали бачити, куди працюють", – зазначив один із захисників України.

Також про деталі чергового злочину терористів розповіли й самі жителі Красногорівки. Так, вони зазначили, що міни калібру 120 мм прилітали просто у двори та городи, істотно пошкодили дахи та вікна. Крім того, одна жінка зазнала поранення ока, струсу мозку та контузії. Ще одна пенсіонерка дивом уникла травм, хоча обстріл застав її зненацька.

Наслідки обстрілу Красногорівки

Наслідки обстрілу Красногорівки

Скриншот відео

Наслідки обстрілу Красногорівки

Наслідки обстрілу Красногорівки

Скриншот відео

Наслідки обстрілу Красногорівки

Наслідки обстрілу Красногорівки

Скриншот відео

"Я дивилася телевізор, ще не вставала. Коли щось "бабах"! Хата затремтіла. А потім як бахнуло! Я думала, у мене серце вистрибне. Виходжу, скло заторохтіло – у куми вилетіло вікно, друге побилося. Землі повно. Мене години дві трусило. Страхи Господні! А щойно вийшла – вони з автоматів стріляють", – каже жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ДНР
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
10
4
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
И не одной шторочки в доме с только что выбитыми окнами.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: " А только вышла – они из автоматов стреляют", – говорит женщина". Спалила она "бесстрашных" воинов святого унитаза, как назвала их Крис Стефанова).
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги