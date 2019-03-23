Били при копах і погрожували: на Тернопільщині вчителі потрапили у гучний скандал

У селі Підлісне на Тернопільщині контрольна робота учня третього класу закінчилася судом між педагогами і матір'ю хлопчика.

Як з'ясувалося, вчителів дуже розлютило те, що хлопчик написав у зошиті для контрольних робіт. У своєму творі школяр вказав, що вчителі нічого не вчать, тільки каву п'ють, йдеться в сюжеті програми "Сьогодні" на ТРК "Україна".

Вчителі нібито розсердилися і викликали поліцію.

Скріншот з відео

За словами матері, хлопчика закрили у класі із трьома полісменами і вчителькою. Педагог при поліцейських кілька разів ударив школяра по потилиці і погрожував відправити його в інтернат.

У підсумку, справа дійшла до суду. Районний суд міста Монастириська побачив елементи наклепу в матеріалах справи. Позов педагогів не задовільнили.

Причому, зошит зі скандальним записом зник зі школи. Мати школяра подала зустрічний позов про побиття дитини і перевищення повноважень поліцейськими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські вчителі вмирають на роботі. Через конфлікти з батьками учнів у Херсоні і в Вінницькій області померло два педагоги. Одному було 53 роки, другому – всього 46 років.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!