|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Били при копах і погрожували: на Тернопільщині вчителі потрапили у гучний скандал

2.5тЧитати матеріал російською

У селі Підлісне на Тернопільщині контрольна робота учня третього класу закінчилася судом між педагогами і матір'ю хлопчика.

Як з'ясувалося, вчителів дуже розлютило те, що хлопчик написав у зошиті для контрольних робіт. У своєму творі школяр вказав, що вчителі нічого не вчать, тільки каву п'ють, йдеться в сюжеті програми "Сьогодні" на ТРК "Україна".

Вчителі нібито розсердилися і викликали поліцію.

Новини
"Не жахайте дітей!" У МОН жорстко звернулися до українських вчителів: що трапилося

Били при копах і погрожували: на Тернопільщині вчителі потрапили у гучний скандал

Скріншот з відео

За словами матері, хлопчика закрили у класі із трьома полісменами і вчителькою. Педагог при поліцейських кілька разів ударив школяра по потилиці і погрожував відправити його в інтернат.

У підсумку, справа дійшла до суду. Районний суд міста Монастириська побачив елементи наклепу в матеріалах справи. Позов педагогів не задовільнили.

Причому, зошит зі скандальним записом зник зі школи. Мати школяра подала зустрічний позов про побиття дитини і перевищення повноважень поліцейськими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські вчителі вмирають на роботі. Через конфлікти з батьками учнів у Херсоні і в Вінницькій області померло два педагоги. Одному було 53 роки, другому – всього 46 років.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
УкраїнаТернопіль
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
13
2
Смішно
1
Цікаво
12
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Spangler Monica
Spangler Monica
Google заплатив за кожну роботу в Інтернеті від 23000 до 33000 доларів на місяць... Моя молодша сестра була без роботи на місяцях, а попередній місяць її чек склав $ 28495, працюючи вдома від 3 до 4 годин нaа дoбу, а зарoбітoк мoже бути більше з часoм ....... Отримати більше тут ..... >>>>>>>>> w­w­w­.­I­n­t­e­r­n­e­t­4­3.­C­o­m
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки