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8 жовтня • оновлено в 13:21
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Били ногами і кийками: в Одесі поліцейські по-звірячому познущалися над затриманими. Відео 18+

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Двом співробітникам патрульної поліції, які несли службу на залізничному вокзалі Одеси, вручили підозру в тортурах.

Як повідомив департамент внутрішньої безпеки Національної поліції, командир і поліцейський взводу під час чергування були викриті в нанесенні тілесних ушкоджень затриманим. Їх примушували зізнатися в скоєнні майнових злочинів.

До таких незаконних методів патрульні вдавалися заради штучного підвищення показників своєї роботи.

В Одесі поліцейські познущалися над затриманими

В Одесі поліцейські познущалися над затриманими

скріншот

Працівники внутрішньої безпеки НПУ встановили особу та місце знаходження одного з потерпілих.

Його і ще одного чоловіка патрульні затримали вночі на пероні вокзалу, доставили у відділення поліції і, застосовуючи фізичний і психологічний вплив, вимагали зізнатися в крадіжці золотого ланцюжка на території вокзалу.

За відмову брати на себе чужий злочин, затриманих били гумовими кийками, руками і ногами. Фізичне знущання тривало, поки одному із затриманих не стало погано. Тільки тоді, поліцейські відпустили їх.

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За свідченнями потерпілого слідчі ДБР почали кримінальне провадження за ч.2 ст.127 (катування) КК України.

До суду подано клопотання про обрання поліцейським запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. За вчинене підозрюваним загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві затримали банду поліцейських, які торгували наркотиками і людьми.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна Одеса
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Наследники вертухаев ГУЛАГА и охранников немецких концлагерей. И там и там "отличились" именно украинцы.
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