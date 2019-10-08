Двом співробітникам патрульної поліції, які несли службу на залізничному вокзалі Одеси, вручили підозру в тортурах.

Як повідомив департамент внутрішньої безпеки Національної поліції, командир і поліцейський взводу під час чергування були викриті в нанесенні тілесних ушкоджень затриманим. Їх примушували зізнатися в скоєнні майнових злочинів.

До таких незаконних методів патрульні вдавалися заради штучного підвищення показників своєї роботи.

В Одесі поліцейські познущалися над затриманими скріншот

Працівники внутрішньої безпеки НПУ встановили особу та місце знаходження одного з потерпілих.

Його і ще одного чоловіка патрульні затримали вночі на пероні вокзалу, доставили у відділення поліції і, застосовуючи фізичний і психологічний вплив, вимагали зізнатися в крадіжці золотого ланцюжка на території вокзалу.

За відмову брати на себе чужий злочин, затриманих били гумовими кийками, руками і ногами. Фізичне знущання тривало, поки одному із затриманих не стало погано. Тільки тоді, поліцейські відпустили їх.

За свідченнями потерпілого слідчі ДБР почали кримінальне провадження за ч.2 ст.127 (катування) КК України.

До суду подано клопотання про обрання поліцейським запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. За вчинене підозрюваним загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві затримали банду поліцейських, які торгували наркотиками і людьми.

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