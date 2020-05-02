Били ногами, душили пакетом: на Донбасі суд відпустив поліцейських, звинувачених у тортурах

У Краматорську (Донецька область) суд відпустив під домашній арешт трьох поліцейських, підозрюваних у тортурах.

За версією слідства, копи вони знущалися над чоловіком, щоб він зізнався у злочині – жорстоко били його руками, ногами та гумовою палицею, душили пакетом і залякували електрошокером, пише " Слідство.Інфо ".

У матеріалах справи йдеться, що в грудні 2019 року чоловіка викликали на допит в поліцію. Там його відвели до кабінету, де були троє поліцейських. У процесі допиту вони били потерпілого, вимагаючи, щоб він визнав провину в злочині.

Поліцейські в Краматорську катували чоловіка

Встановлено, що поліцейські били чоловіка гумовим кийком по сідницях, наносили удари по голові. Також йому погрожували електрошокером, вимагаючи зізнатися в злочині.

Пізніше копи зв'язали чоловіка та заклеїли рот скотчем. За версією слідства, поліцейські закривали чоловікові ніс і рот пакетом, так, щоб той не міг дихати, і паралельно били в сонячне сплетіння.

Тортури тривали чотири години, після яких чоловік не зізнався в злочині. Після його відпустили, і потерпілий попрямував до медиків, які зафіксували побої. Також експерти виявили сліди крові побитого чоловіка на столі в кабінеті райвідділу поліції.

Сторона звинувачення на суді вимагала взяти поліцейських під варту без права застави. Однак адвокати поліцейських просили нічний домашній арешт, посилаючись, зокрема, на те, що підозрювані мають статуси учасників бойових дій. В результаті суд відпустив копів під цілодобовий домашній арешт до середини червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітників поліції в Краматорську підловили на "кришуванні" торгівлі наркотиками.

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