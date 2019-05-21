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/Розслідування

Били кастетами по голові: в Харкові скоєно жорстокий напад на активіста. Фото і відео 18+

303.9тЧитати матеріал російською

Вранці 21 травня в Харкові був побитий активіст "Національного Корпусу", лідер ініціативної групи підприємців ринку "Барабашово" Ігор Блохін.

Як повідомляється в Телеграм-каналі ХС/Харків, інцидент трапився біля будинку чоловіка.

Блохін пов'язує напад зі своєю діяльністю в рамках ініціативної групи.

Він розповів, що нападників було двоє: обидва в чорних окулярах і кепках, один бив спереду, інший ззаду, всі удари наносили кастетами по голові, потім добивали по тілу.

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"Нагадаємо, що це не перше побиття активістів. 8 травня 2019 року було скоєно напад на Сергія Линькова, який так само відстоює права підприємців ринку "Барабашово", — йдеться в повідомленні харківського каналу.

Били кастетами по голові: в Харкові скоєно жорстокий напад на активіста

Телеграм-канал ХС/Харьков

Били кастетами по голові: в Харкові скоєно жорстокий напад на активіста

Телеграм-канал ХС/Харьков

Били кастетами по голові: в Харкові скоєно жорстокий напад на активіста

Телеграм-канал ХС/Харьков

Били кастетами по голові: в Харкові скоєно жорстокий напад на активіста

Телеграм-канал ХС/Харьков

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Енергодарі Запорізької області вбили ветерана АТО Євгена Бабанського, який був співзасновником організації "Захисники України" і соратником політичного в'язня Євгенія Панова.

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Місце
УкраїнаХарків
Тег
активисти
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Вааааууу! Какие же классные фотки! Зачетно отпиздили хохлопидора! Как есть - зачетно! Респект пацанам!)))
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Вегера Вячеслав, ХохлопомойнОЕ!Ты о чем?))
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Даю в рот бандерокаклам, член команды мобилизованных среди заключенных русских тюрем.
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Юг Руси
Юг Руси
Да как они посмели ...... ахтывыста отпыздить? 🤣
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Юг Руси - рядовой взвода мобилизованных сюда из тюрем РФ.
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Livesey David
Livesey David
Били по голове, чтобы повредить мозг, но просчитались, мозга в голове не оказалось.
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