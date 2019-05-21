Били кастетами по голові: в Харкові скоєно жорстокий напад на активіста. Фото і відео 18+

Вранці 21 травня в Харкові був побитий активіст "Національного Корпусу", лідер ініціативної групи підприємців ринку "Барабашово" Ігор Блохін.

Як повідомляється в Телеграм-каналі ХС/Харків, інцидент трапився біля будинку чоловіка.

Блохін пов'язує напад зі своєю діяльністю в рамках ініціативної групи.

Він розповів, що нападників було двоє: обидва в чорних окулярах і кепках, один бив спереду, інший ззаду, всі удари наносили кастетами по голові, потім добивали по тілу.

"Нагадаємо, що це не перше побиття активістів. 8 травня 2019 року було скоєно напад на Сергія Линькова, який так само відстоює права підприємців ринку "Барабашово", — йдеться в повідомленні харківського каналу.

Телеграм-канал ХС/Харьков

Телеграм-канал ХС/Харьков

Телеграм-канал ХС/Харьков

Телеграм-канал ХС/Харьков

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Енергодарі Запорізької області вбили ветерана АТО Євгена Бабанського, який був співзасновником організації "Захисники України" і соратником політичного в'язня Євгенія Панова.

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