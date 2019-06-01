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/Розслідування

Били і виривали зуби: на Черкащині підлітки жорстоко познущалися над сім'єю

3.1тЧитати матеріал російською

У Черкаській області підлітки-грабіжники кілька годин катували пенсіонерів, били їх і виривали зуби.

Як повідомляють "Надзвичайні новини", троє грабіжників прийшли вночі, коли пенсіонери спали. Перелякана жінка не встигла зрозуміти, що відбувається, як злочинці прив'язали її з чоловіком до ліжка і почали нишпорити по хаті. Однак грабіжникам були потрібні не тільки гроші, вони більше двох годин піддавали господарів тортурам.

"По голові бахнули три рази, а потім прив'язали руки до ліжка. Потім розкрили рота, встромили якусь ганчірку, зав'язали тісно-тісно. Зуби вирвали у роті", – розповів потерпілий.

Били і виривали зуби: на Черкащині підлітки жорстоко познущалися над сім'єю

потерпілий пенсіонер

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На щастя, додому прийшли родичі, піднявся гвалт і злочинців спіймали. Ними виявилися односельці, молодшому всього 13 років, ще одному – 16. За попередніми даними, підлітками керував дорослий чоловік з кримінальним минулим, який неодноразово сидів у в'язниці.

За даним фактом відомості були внесені до Єдиного державного реєстру досудових рішень за статтею 187 ч. 3 Кримінального кодексу України. В ході проведення первинних заходів були встановлені особи, які можуть бути причетними до скоєння злочину.

Якщо провину підозрюваних доведуть – їм загрожує від 7 до 12 років в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львівській області троє підлітків по-звірячому вбили свого друга через борг у 12 тисяч гривень.

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаЧеркаси
Теги
тортуриграбежбанда підлітків
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Украинзге мир.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Йопнутся можно.Вот так дети революции...
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Онижедети, як жэ можно йих сажать в тюрму? Йевроппейсовские цынности не позволяют сажать онижедетей!
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