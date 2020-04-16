Били і ґвалтували: експолонені розповіли про тортури у в'язницях "Л/ДНР"

Українці, які 16 квітня повернулися додому в рамках обміну полоненими, підтвердили факти побиття і нелюдського поводження щодо них з боку терористів "Л/ДНР" під час ув'язнення на окупованій території Донбасу.

Про це заявив начальник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Рудь (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Більшість звільнених осіб підтверджують факти нелюдського поводження, застосування психологічного та сексуального насильства, приниження людської гідності, побиття, катування, що в окремих випадках призводило до каліцтв та загибелі", – сказав він.

Більшість звільнених із полону українців заявляють про побиття і катування в тюрмах "Л/ДНР"

За словами Рудя, за шість років збройної агресії Росії органи прокуратури спільно з СБУ встановили понад 160 місць незаконного утримання українських громадян на Донбасі. Більше 3,5 тисячі осіб були протиправно позбавлені волі.

Відомо також, що в окремих місцях одночасно утримувалися в нелюдських умовах від 200 до 300 осіб незалежно від статі, до того ж без належного забезпечення медичною допомогою і харчуванням.

Зазначається, що на сьогодні за порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 КК України) вже притягнуто до кримінальної відповідальності понад 80 осіб, щодо 16 із них обвинувальні акти скеровані до суду.

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