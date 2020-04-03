Били бітами: у Львові трапилася масова бійка студентів-іноземців. Відео

У п'ятницю, 3 квітня, у Львові біля гуртожитку Львівського медичного університету на вул. Пасічна, 91 трапилася масова бійка за участю іноземців.

У бійці брали участь близько десяти осіб, повідомляє пресслужба ГУ НПУ Львівської області.

"На місці події правоохоронці виявили вісім молодих чоловіків, яких проводили в Шевченківський відділ поліції. Їх особи встановлені – це іноземці, студенти одного з львівських вищих навчальних закладів", – йдеться в повідомленні.

Поліція Телеграм-канал "ХЛ"

Додамо, що за інформацією телеграм каналу "ХЛ", після приїзду поліції близько 10-12 учасників бійки встигли розбігтися. А тих, кого встигли затримати, виявилися іноземними студентами без знання української мови. Також у затриманих були вилучені біти.

Вилучена біта Телеграм-канал "ХЛ"

Відзначається, що постраждалих в результаті конфлікту немає. Зараз поліція встановлює обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.

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