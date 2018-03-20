"Біла гарячка": терорист на Донбасі стріляв у "командира" і підірвався

На Донбасі п'яний терорист влаштував стрілянину по своєму командиру і зірвавши чеку з двох гранат накрив їх собою, не втримавшись на ногах.

Усе почалося з того, що командир одного з підрозділів бойовиків влаштував виховну бесіду з п'яним підлеглим, передає прес-центр штабу АТО в Facebook.

"Виховний процес на користь бойовику не пішов: той кричав, погрожував і навіть вистрілив у бік командира. Командир точності підлеглого не оцінив і, нагородивши останнього декількома стусанами, наказав роззброїти і кинути його в бліндаж", - йдеться в повідомленні.

"У цей час у нього і стався напад білої гарячки: бойовик схопив дві бойові гранати, які були в бліндажі, зірвавши запобіжні кільця, роззброїв товаришів по службі і, прихопивши зброю, поплентався геть. Але далеко піти так і не зміг: за кілька кроків він звалився в сніг, накривши тілом дві гранати", - говорять у штабі АТО.

У такому положенні він провів близько години - чоловіка боялися чіпати через гранати, які лежали під ним.

"За даними української розвідки, за фактом інциденту бойовики "верхам" не доповідали. Порадившись зі старшим офіцером штабу 2-го армійського корпусу, що знаходиться в частині з перевіркою, бойовиками прийнято рішення про приховування події. Бойовика чекає лікарняна палата в наркодиспансері", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв "Обозреватель", 18 березня, за даними української розвідки, щонайменше п'ятеро бойовиків 7-ї окремої мотострілкової бригади російсько-окупаційних військ ( "ЛНР") постраждали в результаті вибуху ручної гранати.