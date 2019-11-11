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11 листопада • оновлено в 12:21
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"Біль і сльози!" На Харківщині попрощалися з молодим героєм, загиблим на Донбасі

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На Харківщині попрощалися із солдатом 92 бригади імені кошового отамана Івана Сірка Германом Бродніковим, який був убитий на війні за незалежність України.

Про це повідомили на сторінці ОМБр у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"З Германом ми прощалися в Клугино-Башкирівці, там, де він народився і жив", – йдеться у зверненні.

На плацу 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка зібралися командири і колеги, волонтери, земляки і друзі хлопця, а також його близькі та рідні – мама й сестра.

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"Біль і сльози, слова співчуття від тих, хто знав Германа. Він був справжнім патріотом, істинним і добрим, а ще відважним і самовідданим воїном. Незабаром планував одружитися. Але, на жаль, не судилося... Йому було 23 роки", – додали в ОМБр.

На Харківщині попрощалися з Германом Бродніковим, загиблим на Донбасі

На Харківщині попрощалися з Германом Бродніковим, загиблим на Донбасі

Facebook 92 ОМБр

На Харківщині попрощалися з Германом Бродніковим, загиблим на Донбасі

На Харківщині попрощалися з Германом Бродніковим, загиблим на Донбасі

Facebook 92 ОМБр

На Харківщині попрощалися з Германом Бродніковим, загиблим на Донбасі

На Харківщині попрощалися з Германом Бродніковим, загиблим на Донбасі

Facebook 92 ОМБр

На Харківщині попрощалися з Германом Бродніковим, загиблим на Донбасі

На Харківщині попрощалися з Германом Бродніковим, загиблим на Донбасі

Facebook 92 ОМБр

На Харківщині попрощалися з Германом Бродніковим, загиблим на Донбасі

На Харківщині попрощалися з Германом Бродніковим, загиблим на Донбасі

Facebook 92 ОМБр

На Харківщині попрощалися з Германом Бродніковим, загиблим на Донбасі

На Харківщині попрощалися з Германом Бродніковим, загиблим на Донбасі

Facebook 92 ОМБр

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 листопада четверо українських воїнів отримали мінно-вибухові травми внаслідок бойових дій на Донбасі.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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