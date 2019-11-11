"Біль і сльози!" На Харківщині попрощалися з молодим героєм, загиблим на Донбасі

На Харківщині попрощалися із солдатом 92 бригади імені кошового отамана Івана Сірка Германом Бродніковим, який був убитий на війні за незалежність України.

Про це повідомили на сторінці ОМБр у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"З Германом ми прощалися в Клугино-Башкирівці, там, де він народився і жив", – йдеться у зверненні.

На плацу 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка зібралися командири і колеги, волонтери, земляки і друзі хлопця, а також його близькі та рідні – мама й сестра.

"Біль і сльози, слова співчуття від тих, хто знав Германа. Він був справжнім патріотом, істинним і добрим, а ще відважним і самовідданим воїном. Незабаром планував одружитися. Але, на жаль, не судилося... Йому було 23 роки", – додали в ОМБр.

На Харківщині попрощалися з Германом Бродніковим, загиблим на Донбасі Facebook 92 ОМБр

На Харківщині попрощалися з Германом Бродніковим, загиблим на Донбасі Facebook 92 ОМБр

На Харківщині попрощалися з Германом Бродніковим, загиблим на Донбасі Facebook 92 ОМБр

На Харківщині попрощалися з Германом Бродніковим, загиблим на Донбасі Facebook 92 ОМБр

На Харківщині попрощалися з Германом Бродніковим, загиблим на Донбасі Facebook 92 ОМБр

На Харківщині попрощалися з Германом Бродніковим, загиблим на Донбасі Facebook 92 ОМБр

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 листопада четверо українських воїнів отримали мінно-вибухові травми внаслідок бойових дій на Донбасі.

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