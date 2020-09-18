Бійців на Донбасі будуть штрафувати за вогонь у відповідь по терористах, – Бутусов

Журналіст Юрій Бутусов сказав, що міністр оборони Андрій Таран нібито наказав штрафувати і позбавляти премій військовослужбовців ЗСУ за ведення вогню у відповідь по російським окупантам на Донбасі.

Про це він повідомив в Facebook, опублікувавши копії наказу № 330 від 16 вересня 2020 року. За словами журналіста, документ доведений в усі військові частини на фронті і викликав обурення серед українських воїнів.

"Міноборони наказало штрафувати солдат ЗСУ за вогонь у відповідь по російським військам і штрафувати командирів за "невиправдані бойові втрати", а сам захист Батьківщини офіційно прирівняна до адміністративного правопорушення ... Цей наказ – підстава притягнути до кримінальної відповідальності самого міністра оборони, президента і головнокомандуючого ЗС, якщо вони наважаться вимагати виконання зрадницьких вимог свого наказу, і якщо вони його негайно не скасують", – написав Бутусов.

У тексті указу йдеться, що до порушень відносяться: "відкриття вогню (в тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира (начальника), крім випадків військової необхідності". Також в документі значиться, що для військового керівництва встановлюються винагороди в залежності від кількості врахованих порушень, допущених підлеглим особовим складом за місяць. Розмір винагороди варіюється від 5 до 18 тисяч гривень.

Наказ Міноборони Facebook / Юрій Бутусов

Наказ Міноборони Facebook / Юрій Бутусов

"Тобто премія видається армії під час війни, щоб вона не стріляла і не порушувала припинення вогню, а якщо військовослужбовець відкриває вогонь, в тому числі у відповідь, його можуть оштрафувати і позбавити премії! Наказ суперечить Конституції України, законодавству, які вимагають захищати країну від агресора, такого антидержавної маячні немає ні в одній країні НАТО", – підкреслив Бутусов.

Facebook / Юрій Бутусов

Facebook / Юрій Бутусов

Facebook / Юрій Бутусов

Facebook / Юрій Бутусов

Facebook / Юрій Бутусов

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міноборони України потрапило в скандал із закупівлею небезпечних мінометів по завищеній ціні.