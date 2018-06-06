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Бійці ЗСУ зайшли на позиції "ДНР": фото здобичі

4.1тЧитати новину російською

В районі Авдіївської промзони в Донецькій області український розвідники проникли на ворожу позицію і забрали звідти автомат.

Про це повідомив у своєму Facebook волонтер Юрій Мисягін.

"Сьогодні ввечері відзначилися бійці розвідгрупи одного з підрозділів 92-ї бригади в районі Авдіївської промзони. Здобули на одній з сепарських позицій автомат", - написав він.

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За словами Мисягіна, терористи відчували себе досить комфортно і до автомату не був пристебнутий магазин з патронами.

"Все сталося настільки несподівано для сепаратистів, що автомат вони просто кинули і втекли з позицій", - додав волонтер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня на Світлодарській дузі ударом ЗСУ була знищена передова позиція терористів.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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