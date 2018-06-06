Бійці ЗСУ зайшли на позиції "ДНР": фото здобичі

В районі Авдіївської промзони в Донецькій області український розвідники проникли на ворожу позицію і забрали звідти автомат.

Про це повідомив у своєму Facebook волонтер Юрій Мисягін.

"Сьогодні ввечері відзначилися бійці розвідгрупи одного з підрозділів 92-ї бригади в районі Авдіївської промзони. Здобули на одній з сепарських позицій автомат", - написав він.

За словами Мисягіна, терористи відчували себе досить комфортно і до автомату не був пристебнутий магазин з патронами.

"Все сталося настільки несподівано для сепаратистів, що автомат вони просто кинули і втекли з позицій", - додав волонтер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня на Світлодарській дузі ударом ЗСУ була знищена передова позиція терористів.